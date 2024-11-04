嵐慶25週年大野智「鬍」來 二宮和也火大妻女遭偷拍打碼怒轟週刊

嵐昨歡慶25週年，二宮和也（中）遭偷拍怒槓週刊。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本天團「嵐」昨天歡慶25週年，5名成員驚喜釋出簽名影片，雖未露臉但已讓粉絲興奮不已。美中不足的是，二宮和也一家人在週年前夕遭到週刊偷拍，讓他氣得宣布暫停更新社群，不希望負面情緒影響歡樂的紀念日。

嵐休團近4年，成員們各自在擅長的領域上發展得十分亮眼，而回歸一般人的大野智日前被捕捉到身影，不但蓄鬍，手臂上還有著刺青，與過去偶像形象差很多。

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另一個遭到偷拍的則是二宮和也，週刊拍到他與妻子、兩個寶貝女兒一起到神社參拜的畫面，充滿父愛的溫馨照片立刻掀起熱烈討論，讓人得以一窺二宮和也的家庭生活。但家人被迫公諸於世，讓二宮和也直呼「我無法理解」，在X上發出長文譴責，「難道專業人士就可以不遵守道德、禮儀嗎？」

二宮和也表示，或許出版社、攝影師是出於「體貼」才打馬賽克，不過他反問：「你們只知道上馬賽克，有沒有體會過被打碼的感受？」希望外界在任何情況下都不得拍攝圈外的家人，並宣布停止更新X。

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