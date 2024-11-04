杜琪峯嘆人生最低潮 政治干擾創作失去靈魂

杜琪峯感嘆目前處於人生低潮，暗指創作受到政治因素干擾。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第37屆東京國際電影節今年港味十足，除了影帝梁朝偉擔任主競賽單元評審主席，名導杜琪峯、武打巨星洪金寶分別受邀擔任評審及出席大師班；杜琪峯近日接受BBC訪問，坦言正處於人生低潮，暗指創作受政治因素干擾，香港和他自己都已失去靈魂。

杜琪峯受邀擔任東京國際電影節主競賽評審，發揮國際影壇影響力。（達志影像）

杜琪峯過去電影產量豐厚，但近年創作銳減，上回獨自執導的電影為5年前的《我的拳王男友》，他說一直堅持在香港拍戲，香港對他很重要，「但現在不是一個好的時代，『環境』影響很多思維」，直言當今香港沒有人權和自由。

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★首曝《黑社會3》未拍內幕 出席金馬獎得金主點頭

早在2016年，杜琪峯曾透露《黑社會3》劇本將完成，預計兩年後開拍，最終未兌現。他坦言香港變了，連帶黑社會都變了，《黑社會3》拍出來可能會影響到別人（暗指演員遭中共打壓），所以要仔細考慮。

杜琪峯5年前原訂擔任第56屆金馬獎評審團主席，後以新片合約限制請辭；被問若有機會是否會再去金馬獎？他打趣說：「老闆（投資者）說可以去就去，若我出席導致老闆血本無歸，我也會不忍心。」認了現在的電影節離不開政治爭議。

洪金寶出席東京國際電影節大師班，分享從影經驗。（香港星島日報提供）

★72歲洪金寶不言退 自嘲前世是牛

此外，72歲的洪金寶現身大師班，透露16歲就入行，大小崗位都做過，「每拍完一部就想拍下一部，完全沒有退休的想法，也不覺得辛苦。」自嘲前世應該是頭牛。問到從影多年還有什麼願望？洪金寶說：「一是身體健康，二是開開心心，三是期待香港電影創造更多奇蹟。」

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