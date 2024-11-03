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娛樂 最新消息

華仔1天趕2攤 元氣滿滿

63歲劉德華昨天攻蛋，順利完成中午場以及晚上的演唱會。（記者胡如虹攝）63歲劉德華昨天攻蛋，順利完成中午場以及晚上的演唱會。（記者胡如虹攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華昨天攻蛋，順利完成中午場以及晚上的演唱會，63歲的他體力過人，兩場演唱會之間的休息僅有4個小時。昨晚登台他對歌迷嗨喊：「你們要瘋到底是吧，今天我豁出去了。」老婆朱麗蒨與女兒劉向蕙現身為華仔打氣，就坐在搖滾區第一排，母女倆更嗨到起身隨音樂搖擺。

「劉太太們」不准天王與「別的女人」太靠近，華仔俏皮比OK。（記者胡如虹攝）「劉太太們」不准天王與「別的女人」太靠近，華仔俏皮比OK。（記者胡如虹攝）

昨天中午華仔先補唱了被颱風影響而延期的演唱會，他唱完《笨小孩》後說：「沒試過中午開演唱會是吧，我們假裝是晚上7點29分可以吧？」

「劉太太們」不准天王與「別的女人」太靠近，華仔俏皮比OK。（記者胡如虹攝）「劉太太們」不准天王與「別的女人」太靠近，華仔俏皮比OK。（記者胡如虹攝）

華仔坦承，有看到許多粉絲因為演唱會被影響，而難過地在鏡頭前大哭，心疼說：「我看見那些人哭，哎呦」，透露當時連工作人員都掉淚，幸好主辦單位火速協調出了新的場次。

華仔上演歌舞劇，與女主角互動親密，讓台下「劉太太們」很吃味。（記者胡如虹攝）華仔上演歌舞劇，與女主角互動親密，讓台下「劉太太們」很吃味。（記者胡如虹攝）

華仔發聲安慰粉絲，不忘狂撩示愛歌迷，「我60幾歲了，還叫我老公，真的是『老』公。」他唱到《情感的禁區》時，打趣：「這是我年輕時用來騙女孩的，現在不知道可不可以騙男生。」

見到台灣歌迷的熱情，華仔說：「這輩子有你們夠了。」他一度在台上哽咽，更加碼選唱了《心肝寶貝》寵粉，演出後更談到：「現場的觀眾很厲害，辛苦都是值得的，他們畢竟等了11年。」

完成了中午場的演唱會，華仔僅休息4小時，晚間7點又準時登台，開心嗨喊：「我又來了。」完全不見疲態。

為了這套巡演，華仔特地打造一段歌舞劇，只是他每次在舞台上與女主角互動，台下「劉太太們」的反應都很激烈，不准天王與「別的女人」太靠近。

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