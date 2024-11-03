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娛樂 最新消息

《猜猜我是誰解謎》布蘭妮崩壞 小時了了成年走鐘

太早享有盛名，讓布蘭妮相對付出代價。（路透）太早享有盛名，讓布蘭妮相對付出代價。（路透）

記者陳慧玲／專題報導

18歲就以首張專輯《愛的初告白》大放光芒，紅遍全球，現年42歲的布蘭妮卻沒有讓自己越活越成熟，越活越好，反而不時在社群放上幾近全裸的照片或影片，讓粉絲感嘆偶像崩壞，更加懷念出道時青春甜美的「小甜甜」布蘭妮。

布蘭妮從小就學習歌唱和舞蹈。（翻攝自IG）布蘭妮從小就學習歌唱和舞蹈。（翻攝自IG）

童年即走紅 青少年大放異彩

從首張專輯《愛的初告白》到8年前推出的《榮耀強襲》，布蘭妮共推出過9張錄音室專輯，另外也演過《布蘭妮要怎樣》、《王牌大賤諜3：夠MAN吧》等電影，除了創造過首張專輯就空降告示牌專輯榜冠軍，並拿下全球15國冠軍，一年內銷量超過1千萬張，成為全球青少年藝人專輯銷售量最高紀錄者，布蘭妮也在好萊塢星光大道留下過星星標記。

其實布蘭妮從3歲開始就有許多歌唱、舞蹈表演機會，獲得不少兒童才藝表演獎項；8、9歲上電視參加歌唱賽的影片，目前都還能在YouTube看到她從小熱愛唱歌的模樣，布蘭妮也曾說：「我在童年時就知道自己該做些什麼了。」

布蘭妮剛出道就被封上「小甜甜」暱稱。（資料照）布蘭妮剛出道就被封上「小甜甜」暱稱。（資料照）

天后惜天后 女神卡卡瑪丹娜都誇

布蘭妮曾被女神卡卡誇讚：「教會我們如何無畏懼，音樂產業沒有布蘭妮將會是另一番風貌。」瑪丹娜也很欣賞她，兩人無論在台上表演或私下都曾親密的嘴對嘴親親，布蘭妮也很開心瑪丹娜曾去參加她的婚禮。

另外布蘭妮也很喜歡瑪麗亞凱莉，曾分享合照並說：「妳是我開始唱歌的主要原因之一，妳的《美麗花蝴蝶》專輯即使在推出後20多年再聽也永遠不會過時，簡直就是經典。」還說自己在健身房運動也會聽瑪麗亞凱莉的歌曲。

可惜的是，天后惜天后的感動，沒能在布蘭妮身上累積更多正能量，她和父親的敵對關係，以及與舊情人賈斯汀交往期間發生的墮胎、感情遭背叛事件，都讓網友驚訝、震撼不已。粉絲也沒忘記，布蘭妮曾被狗仔「逼瘋」，不但剃光頭髮還住進了療養院，太早享有盛名，也讓布蘭妮相對付出代價。

布蘭妮（右）很喜歡瑪丹娜，工作上有不少合作機會。（翻攝自IG）布蘭妮（右）很喜歡瑪丹娜，工作上有不少合作機會。（翻攝自IG）

家庭關係不睦 兩個兒子也不理

布蘭妮父親曾對她不當監管長達13年，強迫她子宮裡裝上避孕器，醫生也不准她拿掉，直到3年前法官宣判中止她父親對她的監管，布蘭妮終於可以「做自己」。

布蘭妮和母親及妹妹的關係同樣不好，她覺得自己遭利用，事後母女終於改善關係，布蘭妮說：「和家人在一起，總有一些事情需要解決，但時間可以治癒所有傷口！」無奈的是，她和前夫凱文費德林所生的兩個兒子，因無法接受她許多言行，至今不願回到她身邊。

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