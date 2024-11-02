孫盛希開唱倒數 腰傷練舞不時尖叫喊痛

孫盛希北流演唱會倒數，近來克服腰傷、積極練舞。（滾石提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌后」孫盛希下週六將於北流開唱，近日做最後衝刺，因為腰傷無法健身的她，靠著皮拉提斯及練舞鍛鍊，期待在演唱會上以最完美的狀態見到樂迷。

孫盛希透露這次在「『I』Can’t Be Left Alone演唱會」準備了有趣的組曲，同時安排了一整段的舞蹈演出，然而她因為腰傷同步在復健，直呼練舞的過程「很難」，教室裡不時充滿著尖叫聲，有些舞蹈姿勢一不小心就會讓腰部突然痛一下。

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孫盛希分享：「關於腰傷之前有去照過X光，骨頭沒有問題，不過還是不太能做激烈的運動，所以不太能跑步和重訓，但還好有練舞可以練到肺活量！」也體會到唱跳歌手一次要兼顧唱歌跟動作、表情、位置，真的很不簡單。

距離演唱會的時間愈來愈近，孫盛希認為心情還算放鬆：「但身體其實會反應我的緊張，最近不小心把自己鎖在門外兩次。」讓她不得不正視自己焦慮的內心，坦言需要靜心、冥想，也說要多寫書法來沉澱心靈。

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