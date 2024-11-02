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娛樂 最新消息

劉德華等了11年示愛台粉 首場遇颱風自嘲天意

劉德華開場以熱舞版的《今天》炒熱氣氛。（記者王文麟攝）劉德華開場以熱舞版的《今天》炒熱氣氛。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華挺過颱風，昨晚順利攻蛋舉辦首場演唱會，他以自己的夯曲《天意》自嘲：「沒有關係，我們今天才第一場，沒想到對不對？是不是很奇怪？這就是天意。」隔了11年再次攻蛋，天王告白想死台灣歌迷，愛妻朱麗蒨也隱身台下力挺。

相隔11年攻蛋，劉德華喊話想死台灣歌迷。（記者王文麟攝）相隔11年攻蛋，劉德華喊話想死台灣歌迷。（記者王文麟攝）

「今天⋯is the Day」巡迴演唱會昨起連3天在小巨蛋登場，共計有4萬歌迷朝聖，總票房突破台幣1.6億元。

劉德華率領舞者嗨跳，表情可愛俏皮。（記者王文麟攝）劉德華率領舞者嗨跳，表情可愛俏皮。（記者王文麟攝）

在風雨過後，「永遠的天王」再次攻蛋，出場站在5公尺高的升降台俯瞰全場，盡顯天王氣勢。

劉德華率領舞者嗨跳，表情可愛俏皮。（記者王文麟攝）劉德華率領舞者嗨跳，表情可愛俏皮。（記者王文麟攝）

華仔以活力熱舞版的《今天》嗨翻全場，接著帶領全場合唱《沒有人可以像你》、《笨小孩》，他不斷示愛台灣歌迷，見到鐵粉舉牌支持，天王熱情回應：「謝謝你的30年，希望未來30年我還能開演唱會讓你看。」

現場有台灣歌迷高喊「娶我」，華仔聽了霸氣回應「我娶你」，談到會用盡所有能力，讓所有人感覺到他就在每一個人的身旁。

當華仔唱完《如果你是我的傳說》，意外手滑導致麥克風掉落，他露出慌張神情，一度趴平在吊臂舞台，撿回麥克風後笑說：「我試試看，還能聽到吼？」火速化解了舞台危機。

重返台灣開唱，華仔感性地說：「謝謝你們 ，不管我什麼造型、長什麼樣子、身體怎麼樣，你們都那麼喜歡。」

華仔要現場萬名歌迷高舉右手許下承諾：「愛我嗎？愛我多久？」聽了粉絲大喊：「一萬年」，他說：「以後我們要健健康康、開開心心，接下來這首歌，讓我們一起唱了。」接著選唱《一起走過的日子／來生緣》，感激粉絲的真情陪伴。

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