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韓女團首來台 遇強颱康芮嚇到抓手手

PRIMROSE的成員Hayun（左起）、Rainie、Ruby、Nahyun首度在台灣受訪，4人因強颱幾乎都待在飯店。（記者廖俐惠攝）PRIMROSE的成員Hayun（左起）、Rainie、Ruby、Nahyun首度在台灣受訪，4人因強颱幾乎都待在飯店。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國女團PRIMROSE在2023年出道，首度來台舉行活動，卻撞上強颱「康芮」來襲，粉絲簽名會取消，連記者會都延到昨天才舉辦，成員們都被颱風震懾，晚上睡覺嚇到抓手手，甚至覺得整棟大樓都在搖。她們承諾會盡快再來台灣，與台粉們見面。

PRIMROSE成員Rainie（朱晴渝）在2010年就以童星身分亮相。（記者廖俐惠攝）PRIMROSE成員Rainie（朱晴渝）在2010年就以童星身分亮相。（記者廖俐惠攝）

PRIMROSE由Ruby、Nahyun、Rainie和Hayun組成，其中Rainie是台灣成員，提早一個禮拜就先回台，為成員們準備鳳梨酥、牛軋糖，還充當導遊帶大家去品嘗麻辣鍋。可惜原本已想好要去夜市、台北101觀光，大啖雞排、燒烤，怎料行程都被颱風打亂，加上又因此無法見到粉絲，讓她們有些遺憾。

被問到是否有感受到颱風的威力？Rainie表示：「我們住在21樓，晚上整棟大樓都在搖，成員尖叫問『房子會不會倒」！」Nahyun則是在晚上睡覺時，嚇到抓著Hayun的手，才能安心入睡，感謝有成員們的陪伴。

台籍Rainie萌學園走紅  遺憾粉絲簽名會取消

Rainie本名為朱晴渝，2010年就以童星身分亮相，曾經參演過電影《萌學園：尋找磐古》、節目《Power星期天》等等，小有名氣。首度返鄉受訪，她似乎有些近鄉情怯，表示非常緊張，笑說「我太久沒講中文，不知道講得好不好」。雖然這次沒能近距離與粉絲接觸，不過她知道有粉絲從《萌學園》起就追她10年，令她相當感動。

Rainie（右）曾在《萌學園》中與阿本合作。（翻攝自阿本臉書）Rainie（右）曾在《萌學園》中與阿本合作。（翻攝自阿本臉書）

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