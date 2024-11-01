江宏恩慶生 江國賓爆玩太high會脫褲褲

江國賓（左起）、苗真、劉曉憶（右）替江宏恩（右二）慶生。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕江宏恩前天迎54歲生日，在棚內為三立八點檔《願望》排戲時，劇中飾演老婆的劉曉憶和苗真、江國賓特別準備蛋糕為他慶生，下週過57歲生日的江國賓，則是接棒切蛋糕，他不忘爆江宏恩的料：「以前幫他過生日，很high時他就會脫褲褲。」江宏恩笑說，因為他喜歡逗大家。

江宏恩談到，每年只要在攝影棚拍戲，同劇演員就會替他慶生，笑說自己其實沒這麼注重或規劃過生日，過往生日不是工作就是陪家人、毛小孩，「畢竟也年輕過，以前過太多了！」每年生日，最令他期待的，莫過於吃到媽媽煮的豬腳麵線。

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劉曉憶笑說，別看江宏恩平時Man又幽默，卻有顆少女心，力拱若不當演員可以當編劇，江宏恩聽到後，也覺得自己有這方面的才能，因為他經常把劇本改編成另外一個劇情，大家都覺得滿好的。

苗真談到，江宏恩平常安靜又幽默，「他講笑話的時候，自己都不會笑，也因為他實在太幽默把大家逗得很開心，需要常常補妝不然都笑到法令紋多了好多條。」

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