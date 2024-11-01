陳奕集結戲劇男神 打造最帥男公館 為5帥規劃百日操肌課程

《男公館》破天荒集結偶像劇男神，石知田（左起）、羅宏正、周予天、吳思賢、張立昂、陳奕一字排開超吸睛。（艾瑞克艾斯提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳奕首度擔任製作人以男公關為題材的影集《男公館》，昨於TIFFCOM東京國際影視展盛大公布男卡司，演員一字排開張立昂、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田、陳奕，破天荒集結偶像劇男神，養眼公關群正式成軍。

陳奕（右）為了讓演員上鏡更帥氣，為石知田（左起）、羅宏正、周予天、吳思賢、張立昂規劃百日訓練營狂操肌。（艾瑞克艾斯提供）

《男公館》從一個鑽石貪念而展開追殺行動的故事開始，講述男主角群誤闖男公館華麗轉身成為紅牌男公關的黑色喜劇。監製辛誌諭、張正芬找來執導多部偶像劇的導演郝心翔合作，特別感謝文化部海外行銷補助。首次擔任製作人的陳奕笑稱用盡千方百計打造最強陣容，「簡直可以成立偶像劇男主角群新男團！」

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蟄伏1年帶來新作品的張立昂跳脫形象，演出充滿娛樂性、又帶點社會爭議的角色，直呼：「這部戲的題材讓我一眼就很有感覺。」石知田則說張立昂給人霸總形象，一起健身才發現他是個溫暖有趣的人。剛獲金鐘獎肯定的周予天大讚《男公館》題材鮮明且大膽創新，喊話把握機會帶來記憶深刻的表演。

《男公館》籌備3年，在開拍的4個月前特別針對每個角色訂定專屬課程，求好心切的陳奕規劃「百日訓練營」嚴格操肌，連平常有健身習慣的吳思賢都哀嚎：「以為非常簡單，結果教練給的訓練量真的讓我一度以為我要轉行當公關。」羅宏正特別提到很期待武打動作的訓練，參與更多角色上的塑造。

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