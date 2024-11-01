晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

華仔不敵康芮首場取消 週六火速補唱日拚2場

劉德華來台開唱碰到颱風攪局，火速公布補辦場次的時間。（台灣映藝提供）劉德華來台開唱碰到颱風攪局，火速公布補辦場次的時間。（台灣映藝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華來台開唱難敵「天意」，無奈碰到康芮颱風攪局，昨天小巨蛋演唱會緊急宣布「停辦又補辦」，向來疼愛粉絲的他，難受心情可想而知；現在所有觀眾都在集氣，希望今晚華仔演唱會能夠如期舉行，別再受到颱風影響。

華仔帶著全新巡演來台開唱，原定昨起在小巨蛋舉辦4場「今天…is the day劉德華巡迴唱會」，無奈第一場演唱會因為颱風緊急停辦，為了不讓台灣歌迷失望，火速公布補辦的場次。

主辦單位表示，原定10月31日的演唱會，將於11月2日中午補辦，觀眾可持原票券及身分證入場，若無法到場可全額退票，詳情將儘速於超級圓頂臉書專頁公告。

只是華仔在11月2日的晚上，本來在小巨蛋就有演唱會，現在確定加開中午場，天王必須在3天舉辦4場演出，對於體力來說可是一大考驗，這也是他首度在小巨蛋挑戰「一日雙場」。

華仔火速決定補辦演唱會，也讓原本失望的粉絲安心，紛紛回應：「為了歌迷一天兩場也是拚了」、「要說寵粉還是得華仔」，還有人要一天連看兩場演唱會，直說真的好幸運。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中