華仔不敵康芮首場取消 週六火速補唱日拚2場

劉德華來台開唱碰到颱風攪局，火速公布補辦場次的時間。（台灣映藝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華來台開唱難敵「天意」，無奈碰到康芮颱風攪局，昨天小巨蛋演唱會緊急宣布「停辦又補辦」，向來疼愛粉絲的他，難受心情可想而知；現在所有觀眾都在集氣，希望今晚華仔演唱會能夠如期舉行，別再受到颱風影響。

華仔帶著全新巡演來台開唱，原定昨起在小巨蛋舉辦4場「今天…is the day劉德華巡迴唱會」，無奈第一場演唱會因為颱風緊急停辦，為了不讓台灣歌迷失望，火速公布補辦的場次。

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主辦單位表示，原定10月31日的演唱會，將於11月2日中午補辦，觀眾可持原票券及身分證入場，若無法到場可全額退票，詳情將儘速於超級圓頂臉書專頁公告。

只是華仔在11月2日的晚上，本來在小巨蛋就有演唱會，現在確定加開中午場，天王必須在3天舉辦4場演出，對於體力來說可是一大考驗，這也是他首度在小巨蛋挑戰「一日雙場」。

華仔火速決定補辦演唱會，也讓原本失望的粉絲安心，紛紛回應：「為了歌迷一天兩場也是拚了」、「要說寵粉還是得華仔」，還有人要一天連看兩場演唱會，直說真的好幸運。

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