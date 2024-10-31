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TRASH亞洲音樂大賞拚獎失利 壓軸轟炸樂迷

TRASH爭金音獎「最佳現場演出獎」，當作攻蛋前的暖身。（翻攝自TRASH IG官網）TRASH爭金音獎「最佳現場演出獎」，當作攻蛋前的暖身。（翻攝自TRASH IG官網）

〔記者張釔泠／台北報導〕TRASH攻蛋前夕先爭金音創作獎「最佳現場演出獎」，登上金音前哨站「2024亞洲音樂大賞」擔任壓軸日表演嘉賓的他們，與各家入圍者拚搏，儘管最後由Robot Swing摘下獎項，但仍難掩TRASH舞台王者的氣勢。

第15屆金音獎將於11月2日在北流登場，「2024亞洲音樂大賞」也於典禮前一週熱鬧登場，樂迷最期待的莫過於「最佳現場演出獎」的入圍者現場一決勝負，呼聲最高的TRASH於10月29日壓軸上陣，一連帶來《懦弱》、《重感情的廢物》等曲轟炸樂迷，最後還掀起大合唱。

這已經是TRASH成軍15年來，第三次入圍「最佳現場演出獎」，他們坦言對於比賽抱持「佛系」平常心，儘管與獎項擦身而過，TRASH開心地表示：「其實能入圍最佳現場就代表我們的現場演出是被肯定的，我們總是花非常多時間精進我們的現場，也很期待給歌迷最棒的體驗。」

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