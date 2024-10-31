眾星不捨追憶石爸 方馨聞訊崩潰語塞

方馨（右）與石英因戲結下父女緣。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕演員石英昨傳出27日於台大醫院安詳辭世，陳美鳳、唐美雲、方馨等圈內好友發聲哀悼「石爸」，悲痛流露不捨之情。

方馨2008年和石英合作《娘家》飾演他女兒，戲外父女情延續16年，石英生前最後一篇露出身影的社群發文，正是方馨手挽著石英、頭靠在他肩上，兩人親密的合照。她得知石英死訊後崩潰，難過到說不出話，感謝「爸爸」在人生低潮時的鼓勵，「石英爸爸告訴我，只要努力把分內的事情做好，一定會有人看到。」

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唐美雲在《娘家》和石英結下夫妻緣，「他是校長我是校長夫人，常常做伙感情像一家人。」她聽聞石英辭世一度以為是玩笑，哀慟表示：「我想這是世俗的離開，石爸會永遠活在大家心中。」石英3年前力挺客串她製作的《孟婆客棧》，未料竟成最後遺作。

石英2014年在《嫁妝》和陳美鳳搭檔演夫妻，陳美鳳昨出席活動坦言前天就得知石英離世消息，細想過去合作時光，讚石英拍戲敬業、對後輩傾囊相授。她知道石英抵抗力較差，常帶他愛吃的大蒜送他。

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