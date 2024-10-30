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林思宇演海后真槍實彈 張書豪濕吻夏騰宏超有感

林思宇演出海后，床戰男優挑戰傳教士體位。（記者胡舜翔攝）林思宇演出海后，床戰男優挑戰傳教士體位。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕破尺度台劇《妮波自由式》昨舉辦上線記者會，林思宇甩漢子個性化身小女人，劇中鍾情傳教士體位，戲外笑喊最愛「自己來」；演出男同志的張書豪與夏騰宏現場激吻，私下被老婆歐陽妮妮讚「你很適合」。

林思宇挑戰海后（性關係開放）角色，驚呼對戲男優真槍實彈上陣，嚇得她驚喊：「Hold on !」更爆對方能自控勃起程度，「他可以要50%、70%還是100%的狀態。」讓莊凱勛直呼羨慕。劉品言首度挑戰女同志，電力太強讓陸夏招架不住，眼神難以直盯她超過20秒。

莊凱勛演出變裝皇后，和他對戲的AV男優被要求入侵他身上所有孔洞。

林思宇演海后真槍實彈 張書豪濕吻夏騰宏超有感張書豪（右）揪夏騰宏現場激吻，私下經常與同志朋友玩一塊。（記者胡舜翔攝）
※飲酒過量，害人害己，未成年請勿飲酒※

夏騰宏則預告和張書豪親密戲很逼真「滿進去的」，張書豪笑言私下經常跟同志朋友混在一塊，歐陽妮妮早習慣，「我跟同志玩得太開心，她會開玩笑說『你很誇張欸』。」兩人小孩預產期在明年1月，他希望親自陪產，坦言屆時可能會爆哭。

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