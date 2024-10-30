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娛樂 最新消息

許瑋甯撇懷孕 自揭靠心靈療法走出角色

許瑋甯擔任愛心大使撇有孕事，笑喊下部作品想嘗試不負責任的渣女。（記者胡舜翔攝）許瑋甯擔任愛心大使撇有孕事，笑喊下部作品想嘗試不負責任的渣女。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕甫獲金鐘迷你劇戲后的許瑋甯昨擔任心路基金會愛心大使，幫助重度障礙孩童。她在金鐘領獎時「狂摸肚」遭疑有孕，第一時間趕忙否認，笑稱邱澤懶甩傳言，嘴甜讚她「舞台上很漂亮」，自己則被誤會怕了，現在對很多動作都小心翼翼。

許瑋甯說懷孕傳聞讓她不勝其擾，「我現在穿高跟鞋都跟朋友說『千萬不要靠近我！』」夫妻倆對生子進度不著急，認為生活來什麼都是安排好的。她獲獎後馬不停蹄回歸工作模式，透露距離上回演出舞台劇《我的大老婆》至今4年，計畫農曆年後開始拍戲、重回劇場磨戲。

近來心靈課程話題延燒，許瑋甯認為專業演員會找到方法調適情緒，不過她拍《紅衣小女孩》、《目擊者》後一度走不出來，「需要找心靈療法幫自己，除了精油、花精課程，也找諮詢師聊過2次，如果心裡受不了壓力，任何方法但凡能幫助自己都應該去。」她昨也藉舞台，分享自己心中的金句「勇敢不是不害怕，而是知道害怕還是繼續走下去。」

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