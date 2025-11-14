11／16～22日星座週運出爐 水星逆行天蠍深層情緒翻攪

「清水孟國際塔羅」篠安老師認為，天蠍新月讓人們萌生出新願望。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週整體能量受到水星逆行天蠍影響，深層情緒翻攪，過去的舊事也頻頻回首，「清水孟國際塔羅」篠安老師認為，天蠍新月讓人們萌生出新願望，週末太陽將進入射手座，行動力也將重新被啟動。12星座接下來一週運勢如何呢？快跟著《自由時報》娛樂頻道接下去看一看。

★牡羊座

本週水星逆行天蠍會讓一些隱藏資訊浮出檯面，一段關係或合作終於被看清楚，並進一步評估是否值得繼續。天蠍新月啟動重生的力量，適合清理債務、切割不適合的人事物。太陽進射手後，好運回流，視野與行動力將重新打開。

★金牛座

本週水逆回天蠍使舊情人或舊合作重新接觸、過去誤會浮現，需要重新協調界線。天蠍新月象徵「關係重啟」，金牛座可能會做一個重要的情感選擇。太陽進射手後，財務逐漸回穩，獲得新的收入模式或資源支持。

★雙子座

本週水星逆行在天蠍會讓雙子座重新檢查某件被忽略的事情，特別是健康或職場上的責任。天蠍新月帶來新的工作方向，雙子座可能開始規劃新的服務或流程。太陽射手讓雙子座在感情與人際上逐漸變得更坦率、更有主見。

★巨蟹座

本週水逆讓舊戀情、有曖昧的人再次出現，也可能回想起某段情感創傷需要被療癒。天蠍新月帶來更新，巨蟹座下定決心要重新愛自己或開始新的興趣。太陽進射手讓巨蟹座在工作與生活秩序上更有動力。

★獅子座

本週水逆回天蠍讓家人之間久放的話題突然被攤開，需要獅子座用成熟方式處理。天蠍新月適合重新整理家、購置家具或啟動搬遷計劃。太陽進射手後，獅子座戀愛運回升，情緒變得輕鬆、充滿玩心。

★處女座

本週的水逆將帶來會議延誤、誤會、資訊延遲，處女座會被迫回頭重做一個項目或重新談一段關係。天蠍新月給處女座一個新的溝通開端，適合開始課程、談合作或做行銷規劃。太陽射手讓處女座想改造居家、改善家人關係。

★天秤座

本週的水逆天蠍提醒天秤座注意詐騙或粗心遺漏。天蠍新月象徵新收入或新的財務方向，天秤做開始更務實規劃生活。太陽進射手後，天秤座會迎來一波短程旅行、靈感迸發、思維更自由的時期。

★天蠍座

本週的水逆將讓天蠍座重新面對某段關係或某段內心糾結，舊人可能突然聯絡天蠍座。新月在天蠍座本命領域，象徵天蠍座準備做出重大決定、重新定位自我。太陽進射手後，天蠍座會更看重金錢與自我價值，也更敢替自己做選擇。感情上有強烈的吸引力與試探能量。

★射手座

本週的水逆將讓射手座思緒混亂、睡眠變化或對某件事突然沒有信心。這週最好不要太著急做決定。天蠍新月讓射手座「放下過去某個結」，適合休息、冥想、做能量清理。太陽進入射手，天蠍座的能量正式回升，心情變得明朗，生活重新加速，運勢即將轉強。

★摩羯座

本週的水逆將讓你和某些朋友重新聯絡，也讓摩羯座看清哪些人不值得信任。天蠍新月帶來新的人脈機會，有機會加入新團體或開始經營社群。太陽射手讓摩羯座需要更多安靜與獨處時間，重新整合下一步方向。

★水瓶座

本週的水逆將讓水瓶座回頭檢視某項合作、合約或公開形象，也可能與過去共事的人重新接觸。天蠍新月象徵職場新開局，水瓶座可能開始新企劃或新職位。太陽進射手後，人脈活絡，水瓶座會被邀約、合作提案增加。

★雙魚座

本週的水逆將讓雙魚座重新評估某個學習計劃或旅行安排，也可能遇到來自外縣市或國外的舊人信息。天蠍新月帶來新的學習、精神成長機會。太陽射手讓雙魚座開始聚焦事業，雙魚座的表現被看見，曝光度上升。

