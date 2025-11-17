別剉！水逆+寒流報到…12星座11/17～11/23「助運3招」一路順到年底

天氣驟冷，人的情緒也容易受到影響！星座專家建議，事先了解自己星座的「暴走點」在哪兒，避開、轉換思維，自然能一路順到年底。（安德魯的賤聲房、達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕距離2025第三波水逆結束還有2週，情緒已經夠容易緊繃了，本週卻又遇上入冬後第一波下探12度的冷氣團，夜長日短的氣候變化，更容易讓人體因為日曬不足造成血清素下降，引發情緒起伏，導致煩燥易怒或憂鬱沮喪，自覺運勢差到不行，好像連老天都在跟你作對！

對此，星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，本週星象就像「宮鬥劇＋八點檔合體」，11/19水星射手逆行到天蠍，11/20又逢天蠍新月，受影響不只是天蠍座，連帶讓12星座也受到牽連，除了嘴巴容易出事。情緒失控暴走，也須慎防舊愛回鍋帶來負能量，若以3句話總結，本週就是一個：「管好你的嘴、管好你的前任、管好你的錢包」的一週！

【 11/19→水星從射手逆到天蠍】

水星，掌管溝通思考模式，本週它將從樂觀到有點白目的射手座，硬生生倒車回到了深沉、充滿猜忌與不信任的天蠍座。安德魯提醒，這代表你的嘴巴會像脫韁的野馬，嘴賤指數瞬間飆高，你極有可能講錯話、得罪人，還把陳年舊帳一次翻出來，搞得大家心裡都不痛快。

更慘的是，那些你以為已經燒成灰燼的「舊情」和「前任的鬼魂」，可能會像殭屍一樣爬回來敲你的門！所以，手機拿好，訊息發出前數3遍，不然你明天醒來，會發現自己不只失言，還多了一個甩不掉的前男／女友。

【11/20→天蠍新月！舊事浮上檯面】

水逆的Drama夠多了，隔一天，天蠍座新月又來給你補一刀！

安德魯解釋，新月本來是許願、重新開始的好時機，但發生在天蠍座，它許的願望都是關於「復仇」、「深度挖掘」和「陰影面」。簡單來說，你那些「我早就放下了」、「我根本不在乎了」的心靈雞湯，現在全部都要破功！那些你以為已經埋在心底深處、發誓不願再提的鳥事，會像火山底下的熔漿一樣，「咕嚕咕嚕」地冒上來，逼你正視。

這段時間，你的情緒會比颱風還戲劇化，請準備好你的爆米花，因為你就是你自己的情緒大戲主角。

【11/22→太陽進射手！氣氛大解放？】

終於！在水逆和新月的雙重打擊下，我們等來了一點希望之光！太陽這個能量總開關，移動到了那個樂觀、愛自由的射手座！

安德魯進一步分析此星象，「太陽進射手」會讓整體氛圍從本週前面幾天的壓抑、陰森、愛翻舊帳，瞬間轉變成～衝啊！自由萬歲！你會開始想放飛自我、開始規劃旅行、開始說一些沒營養的笑話。

「但是！各位，請把你的『放飛』慾望按住！」安德魯再次強調，「水逆還沒結束呢！太陽的熱情會讓你更容易衝動，更容易在水逆期間做出錯誤的決定！」

安德魯建議，本週可以開心、可以計畫，但絕對不要在水逆結束前做任何「大決定」，像是衝動辭職、閃電結婚，或是在聚會上大罵老闆，不然你現在有多放飛，水逆結束後你就知道「慘」字怎麼寫。

♈牡羊座

．工作：水逆讓你這週像拿錯劇本，說錯話、寄錯信、忘了跟客戶有約～都不是意外，是必然。拜託，凡事多一些事前準備，本週要扛的住責任，近期摸魚狀況有點嚴重，不要主管問你事情，你一問三不知。

．感情：舊愛可能回頭說「最近好想你」，但你要想清楚，那不一定是想你，是想找工具人，新對象的話，小心不要表現太有自信，本週你的自信別人看起來超自大！不然連曖昧都還沒開局就結束。

．財運：一邊罵通膨一邊狂買東西，雖然本週有小財入帳，但也有意外的支出在有關交通工具的部分。

．健康：舊疾容易復發，不要再揮霍你的健康，早點睡對你會比較好。

．幸運數字：3、11、29

．幸運色：紅、白、灰

♉金牛座

．工作：你這週的口頭禪是「我真的懶得吵」。結果最後還是你在收尾。水逆害同事亂七八糟，建議先裝死、再出手，一出手就解決全部。本週要當個聰明的局外人！

．感情：你最近想太多，對方講什麼你都懷疑有問題，沒有，他真的只是點飲料。

．財運：錢留得住，但愛亂買療癒小物。別再說「這很值得」，你房間都快變成小廢物倉庫了。

．健康：嚴重飲食不均衡！不要只是大口吃肉，你的菜呢？注意便秘的問題。

．幸運數字：6、18、25

．幸運色：綠、棕、奶茶

♊雙子座

．工作：水逆從你守護星開始，整個人像被拔電源。本週容易忘東忘西，剛好你忘記的都很重要，專心點！本週容易犯下不該出現的低級錯誤！惹眾怒！

．感情：前任像鬼魂，時不時敲門。你可以回：「對不起，這門已經封印。」新曖昧也容易卡在「聊很好、但不約出來的窘境。

．財運：錢進錢出像風一樣。別再信那種「限時下殺」的話術，本週容易誤判情況，要小心！

．健康：精神壓力很大，放輕鬆，沒有什麼事情是解決不了的。

．幸運數字：2、10、27

．幸運色：藍、白、銀

♋巨蟹座

．工作：明明想安靜工作，但同事一堆情緒要你接。這週建議你戴耳機、裝忙，不要被人拖下情緒泥坑。

．感情：舊情未了的氣味超濃。有人想再靠近你，你卻一邊想逃一邊偷看訊息。。你不是愛他，是習慣被他折磨。要斷就斷乾淨～別浪費你的人生！

．財運：小賺一點，但全被「心情花費」吃掉。本週容易花錢在有味道的物品上，像是香氛蠟燭啊，香水啊！奉勸少買一點，不然你會變成最窮的香妃。

．健康：容易暴飲暴食，凡事都不要過量，你只有一個胃請好好對待

．幸運數字：4、19、30

．幸運色：粉、白、藍

♌獅子座

．工作：別再「我什麼都OK」裝霸氣。其實你累到想翻桌。這週你會想當老大，但別太高調，水逆容易讓你出風頭！也容易讓你出包。

．感情：有伴的開始演內心戲：「他是不是沒那麼愛我了？」但其實人家只是忙。單身的力子，曖昧對象對你有興趣，但你進攻速度不要太猛，對方是需要儀式感的人。

．財運：有大財進～也會有大財出，不要過度自信，你的錢真的卡得剛剛好。

．健康：心臟、背部痠痛，壓力要懂得釋放。

．幸運數字：8、15、33

．幸運色：金、橘、深紅

♍處女座

．工作：本週無心的一句話，會引發戰爭，大實話放心裡就好，太直接說出口，你會變成炮灰！

．感情：想關心卻變質問，想體貼卻變碎念。冷靜個10分鐘再回訊息，你會比較像情人不是法官。

．財運：錢花在補救別人的錯。記得該討的帳要主動一點。

．健康：消化不良、焦慮性胃痛。多喝水、少抱怨。

．幸運數字：1、12、28

．幸運色：灰、米、綠

♎天秤座

．工作：你已經猶豫到自己都想賞自己巴掌。這週水逆讓決策超級拖泥帶水。別再問10個人意見，你會亂成一團。

．感情：有伴的會為小事冷戰，單身的被人搞曖昧又不表態。近期放長線不會釣到大魚，魚線會直接斷掉。

．財運：意外之財頻頻入帳，注意喔～是頻頻…

．健康：本週容易幸福肥，有談戀愛的天秤特別明顯。

．幸運數字：9、17、26

．幸運色：淺紫、白、銀灰

♏天蠍座

．工作：這週主角是你，新月在你頭上。想重啟、想轉職、想翻盤都行，但要先處理「你自己不爽的那些鳥事」；若不整理，運氣開不了。

．感情：魅力爆棚，但別拿冷屁股冰人家，人家是真的想靠近你，你再繼續不回訊息，人家就去找別人回。

．財運：錢會進，先結清舊債。不然雪球會越滾越大。

．健康：注意你的老腰，本週容易扭傷，拉傷。

．幸運數字：7、13、22

．幸運色：黑、紫、酒紅

♐射手座

．工作：太陽快進你家，你準備上場。但水逆讓你先跌一跤。別太嘴快，說錯一句話會被小人大做文章！

．感情：有點「想愛又怕受傷害」的矛盾。有人對你釋出好感，你卻先逃跑。你以為你愛自由，但那其實是逃避。

．財運：想出國、想花錢學新東西都OK，只是別貸款去衝動報名。量力而為就好！

．健康：注意牙痛，身體發炎的狀況，近期不要吃炸物

．幸運數字：2、14、31

．幸運色：黃、藍、白

♑魔羯座

．工作：你這週表面冷靜，內心滿滿「想離職」。別衝動。水逆中辭職是後悔榜首。先撐過這週再說。職場上的小人先無視就好。

．感情：表面風平浪靜，實際上暗潮洶湧，你要的是陪伴，對方卻給不了你。試著講出需求，不然對方永遠不會懂。

．財運：花在別人身上比自己多，心裡會開始不平衡。記得：幫別人不等於要犧牲自己。

．健康：腰、膝蓋、筋骨痠痛。熱敷一下。

．幸運數字： 5、18、27

．幸運色：黑、咖、灰

♒水瓶座

．工作：行動力大幅下降，你不是沒想法，是沒動力。這週試著做一件「可以真的去執行」而且是你喜歡的事，否則你本週工作進度會是0。

．感情：你道理講太多，對方想要的是溫度不是邏輯。別把戀愛談成政論節目

．財運：錢賺再多都不夠你花，本週容易被「限量」兩個字騙騙去，請做好理財規劃。

．健康：注意眼壓的問題，偏頭痛以失眠的問題。

．幸運數字：6、10、20

．幸運色：銀、藍、黑

♓雙魚座

．工作：別再假裝樂觀，其實你已經要炸掉了，這週容易被誤會、被拖累。學會說「不」你會比較快樂。

．感情：你太容易被情緒牽著走，對方一句話你就內傷三天。先照顧好自己，才有辦法去真正愛別人。

．財運：有點小偏財，但投資不能太衝，只是小偏財而已，不要貪心。

．健康：情緒性暴飲暴食，小心腸胃。

．幸運數字：3、12、29

．幸運色：藍、白、粉

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

☆民俗說法僅供參考☆

