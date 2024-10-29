洗腦歌APT.爆抄襲 韓封高考禁曲

ROSÉ（前）和火星人布魯諾合作《APT.》人氣席捲全球，該曲甚至被冠上「高考禁曲」。（華納音樂國際部提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團BLACKPINK成員ROSÉ與火星人布魯諾合作新曲《APT.》引爆全球熱潮，不過近來該曲捲入抄襲疑雲，引來網友熱議。

火星人布魯諾開心發文感謝《APT.》在韓國拿下音樂節目冠軍。（華納音樂國際部提供）

韓媒《京鄉體育》報導，《APT.》正譜寫韓國樂曲新歷史，卻有網友指出《APT.》33秒主旋律和日本歌手澤井美空2013年推出的單曲《對不起，我當不了好孩子》前40秒主旋律相似，認定有抄襲之嫌。

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部分聽眾認為兩首歌確實有像，也有韓媒報導，包括天團「一世代」、韓國女團IVE《I WANT》等歌曲都有用過類似旋律，且「抄襲」定義應為8句以上樂譜一模一樣，《APT.》並非如此。

儘管《APT.》捲入爭議，該曲18日公開後，至昨日截稿前，在YouTube點擊已破1.8億次，更在Spotify全球排行榜、40個國家地區的iTunes排行榜穩居冠軍。

火星人布魯諾近日在IG限動用韓文寫下感言，打趣表示出道14年，終於在韓國音樂節目拿下第一名，為此哭了一早上，吸引粉絲關注。

此外，韓國高考將於11月登場，《APT.》因旋律洗腦、中毒性強，被封為「高考禁曲」，還有網友擔憂在寫試卷時，腦海會浮現該曲旋律，足見人氣火爆。

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