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娛樂 最新消息

孽子修復重現酷兒影展 楊麗音扮妓女參與經典

楊麗音（左起）、導演虞戡平、祁家威、國影中心董事長褚明仁出席酷兒影展《孽子》放映。（酷兒影展提供）楊麗音（左起）、導演虞戡平、祁家威、國影中心董事長褚明仁出席酷兒影展《孽子》放映。（酷兒影展提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕由導演虞戡平於1986年拍攝的《孽子》經國家影視聽中心修復，在本屆酷兒影展放映；虞戡平、演員楊麗音、國家影聽中心董事長褚明仁前天特地陪同觀眾看電影，映後分享拍攝和修復心路歷程。

虞戡平分享，原本《孽子》在戒嚴時期上映時，被新聞局直接列為禁片，後經由出品方爭取，才在修剪多段同性禁忌內容後，以限制級電影上映，沒想到後來又遭查封，完整版電影從此不見天日，好不容易今年修復完畢，順利放映。

虞戡平和褚明仁聊到《孽子》作為台灣同志電影的先驅，後來陸續有《囍宴》、《十七歲的天空》到《關於我和鬼變成家人的那件事》等作品問世，樂見該題材電影百花齊放。

楊麗音在《孽子》只有一場戲，演的是無名妓女，她透露虞戡平對小角色同樣很重視，並獲准私娼寮的妓女不需要刮腋毛，讓楊麗音非常感動。酷兒影展11月8日起，將前往台中、高雄放映，詳細場次可至酷兒影展官網查詢。

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