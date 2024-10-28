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娛樂 最新消息

《大河之舞》暌違16年來台 首席兄妹檔率團震撼起舞

《大河之舞》首席男舞者菲谷斯（左起）、執行製作人帕德雷克、首席女舞者安娜梅表示會帶給台灣觀眾最棒演出。（寬宏提供）《大河之舞》首席男舞者菲谷斯（左起）、執行製作人帕德雷克、首席女舞者安娜梅表示會帶給台灣觀眾最棒演出。（寬宏提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕愛爾蘭踢踏舞劇《大河之舞》時隔16年再度訪台，昨在台北排練，執行製作人帕德雷克莫勒斯激動說：「台灣觀眾16年前的歡呼聲讓我永生難忘！」透露這次25週年紀念巡演，準備好全新服裝及舞台，有信心讓台灣觀眾留下深刻印象。

《大河之舞》舞者們昨密集排練，完美舞步震撼練舞室。（寬宏提供）《大河之舞》舞者們昨密集排練，完美舞步震撼練舞室。（寬宏提供）

《大河之舞》在全球演出1萬8000多場，走訪近200個國家地區，被譽為「此生必看的世界頂級演出之一」。劇中舞者於上週全數抵台，昨在排練室精彩還原每秒20下疾速腳步，整齊劃一的步伐震撼練舞室。

首席舞者「兄妹檔」菲谷斯和安娜梅前天一抵台就直衝排練室，昨更密集狂練7小時，只為將最好演出獻給台灣粉絲。菲谷斯秀中文說「你好，台灣」，透露為滿足觀眾期待，來台前每位舞者都會在家自主訓練，藉以報答台粉的熱情。

《大河之舞》融合愛爾蘭踢踏舞、西班牙佛朗明哥舞、俄羅斯芭蕾與拉丁美洲和美式踢踏舞，帕德雷克表示觀眾能因此體驗不同國家文化，直呼演出是獨一無二的。《大河之舞》29日起於台北表演藝術中心一連進行8場演出，購票可洽寬宏藝術。

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