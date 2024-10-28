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李英愛罕放閃73歲老公！甜蜜咬耳朵全被拍 夫妻逆齡臉蛋震撼網

現年53歲的李英愛保養得宜。（翻攝自IG）現年53歲的李英愛保養得宜。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星李英愛當年以電視劇《大長今》紅遍亞洲，2009年嫁給大她20歲的旅美韓僑企業家鄭浩英，日前夫妻倆一起出席活動，兩人甜蜜互動全被現場媒體捕捉，現年53歲的她依舊保養得宜，而老公鄭浩英的逆齡臉蛋也意外掀起討論。

李英愛日前和老公鄭浩英一起出席第14屆美麗藝術人獎頒獎典禮（SACF Artists of the Year Awards），她以頒獎人身分亮相，親自將獎盃頒給影帝黃晸珉。依舊美麗動人的她，身穿黑色條紋相間套裝，展現優雅氣質，值得注意的是，李英愛不時會和一旁的老公甜蜜咬耳朵講悄悄話，難得放閃。

夫妻倆罕見同時在公開場合現身，照片曝光立即引起討論，兩人的不老外貌更是眾人關注的焦點，「怎麼都不老」、「連手都沒皺紋，那個手看起來比我還年輕」、「太驚人的基因」、「夫妻倆吃了什麼防腐劑」。

李英愛（右）和老公鄭浩英（左）都有著凍齡外貌。（翻攝自韓網）李英愛（右）和老公鄭浩英（左）都有著凍齡外貌。（翻攝自韓網）

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