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不爽走鐘獎！百萬YTR微疼發文質疑「評審標準在哪」認不再報名

走鐘獎「最佳動畫」入圍名單。（翻攝自走鐘獎網站）走鐘獎「最佳動畫」入圍名單。（翻攝自走鐘獎網站）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第6屆走鐘獎頒獎典禮於昨（26）圓滿落幕，怎料，最佳動畫獎卻在揭曉得獎者後起了爭議，入圍卻未得獎的「微疼」在社群發文質疑，竟然輸給頻道只有一支動畫的SIKA，直批「不懂評審的標準在哪？」

本屆走鐘獎最佳動畫入圍者包括鼻妹、SIKA、Counter656、一雙橫梁、微疼，最終由SIKA獲獎。擁有111萬訂閱的微疼，事後在Threads上不爽發文，表示「看不懂評審的標準在哪」，並宣布今年是他最後一次報名最佳動畫獎，感嘆製作一支動畫是很花時間精力的，更何況其他入圍頻道90%都是動畫，最後卻輸給頻道只有一支動畫的，讓他無奈表示，「我想我還是取悅喜歡看我的頻道的人就好了。對了，我最希望上台領獎的是鼻妹，不是我自己。」

微疼不爽發文質疑。（翻攝自Threads）微疼不爽發文質疑。（翻攝自Threads）

對此，SIKA頻道創辦人、影評翁煌德在粉絲頁「無影無蹤」PO文回應，他認為獎項名稱是「最佳動畫獎」，而不是「最佳動畫頻道獎」，如果是就動畫本身去評比，他們完全有資格參與獎項競逐，「SIKA去洽談優秀的作品，然後將之上架到YouTube，幫這些作品報名走鐘獎，不僅合乎走鐘獎規則，也是各大影視獎項行之有年的常態作法。換言之，其實大家不把SIKA想像成一個電視台或獨立平台，我們提供我們的資源，讓這些過去必須單打獨鬥的創作可以找到放映的舞台。」

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