名醫黎雨青外遇10年還稱「不離不棄」病妻 元配母打臉

知名家醫科醫師黎雨青被爆和美女營養師陳嫚羚發生婚外情，且戀情長達10年。今年9月黎雨青的妻子病逝，黎雨青在社群發長文稱對於罹患罕見疾病的妻子「不離不棄」，還稱多數指控並非事實。（翻攝自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕知名家醫科醫師黎雨青被爆和美女營養師陳嫚羚發生婚外情，且戀情長達10年。今年9月黎雨青的妻子病逝，黎雨青在社群發長文稱對於罹患罕見疾病的妻子「不離不棄」，還稱年邁父親急著抱孫子，他因工作關係認識了陳嫚羚，並稱多數指控並非事實。不過律師李怡貞對此狠酸，「腳踏兩條船的深情標竿」，元配母親也留言痛訴，女兒長期被黎雨青和陳嫚羚欺凌，「含恨抑鬱而終」。

律師李怡貞發文狠酸黎雨青「腳踏兩條船的深情標竿」，元配母親也留言痛訴，女兒長期被黎雨青和陳嫚羚欺凌「含恨抑鬱而終」。（圖擷自臉書）

網紅家醫科醫師黎雨青過去常營造出照看蕭姓病妻的體貼人設，日前卻被爆出偷吃網紅營養師陳嫚羚10年，陳嫚羚還多次傳送鹹濕照挑釁元配，導致蕭女原本的免疫性疾病幾度惡化，最終在9月病逝。黎雨青25日為此發文道歉澄清，強調外界媒體及網路的諸多指控絕非事實，聲稱元配20年前就罹患罕病，共度21年來也為太太付出數百萬醫藥費，聲稱照顧病妻不離不棄。

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黎雨青也指稱，年邁父親急著抱孫子，責怪太太沒有生育，他在壓力與挫折當中，因工作關係認識了營養師陳嫚羚，兩人也逐漸產生感情。並稱太太知道黎雨青身負壓力，故多有原諒、接受與包容。他也強調「媒體及網路諸多指控都絕非事實，希望大家不要再誤信抹黑的謠言與報導」。不過針對其說法，大批網友並不買單，律師李怡貞也發文狠酸，「人家去深情種那邊留言還被刪掉，人家只是寫說，營養師教人偷吃人夫最營養而已耶，給人家刪掉喔？！」、「踩著他人大體的愛真的好棒喔」。

李怡貞也轉貼黎雨青的發文，並諷刺「對罕病太太多年不離不棄細水長流，就算命不久矣連醫美也給太太做，超級有愛大方深情種。對囂張小三早年認識繼續聯繫輕輕帶過。附上律師函威脅性也做得很棒，腳踏兩條船的深情標竿，正面剛是條好漢」。

在該文底下元配母親也留言痛訴，「我女兒長期被黎醫師和小三欺凌含恨抑鬱而終，本想低調和他解決，沒想到他竟高調表彰自己照顧病妻的豐功偉績，讓我女兒再次受到傷害，我不能再沉默了。感謝各位仗義直言」。

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