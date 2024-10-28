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YTR陽哥認「曾因家寧介紹去上心靈課」 超毛過程網驚：覺得可怕

陽哥透露曾因家寧介紹去上心靈課。（翻攝自臉書、YT）陽哥透露曾因家寧介紹去上心靈課。（翻攝自臉書、YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy、家寧26日證實分手，決定各自發展頻道，不過家寧上傳首支新片後，卻被認為狀態詭異，疑似因為上心靈課程誤入邪教，引起熱議。對此，網紅導演YTR「陽哥Younger」表示，今年也因為家寧介紹參加了同課程，並揭露課程內幕。

陽哥Younger過去曾是網紅「小哥哥艾里」的導演，近來獨立開設頻道，今日他在Threads發文表露，今年因為家寧介紹，自己也繳了6萬多塊去上心靈課程，但卻只上了3天就被趕出教室。至於許多人形容心靈課程像是邪教，他則抱持不同看法，「在我看來心靈課程比較像直銷，任何業務類別的人都應該去上一下。」

陽哥也揭密課程內容，「主要就是會挖你從小到大遇到的創傷，在課程上跟大家分享，老師會一直否定你告訴你有多不好，最後再要你變成積極向上的人。」然而有網友聽了覺得發毛，「認真覺得超可怕」、「太扯」、「這種課程真的很直銷」。

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