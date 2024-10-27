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娛樂 最新消息

《池上秋收舞台雨濛濛》田馥甄雨中撐傘唯美登台 合體許富凱獻唱《純情青春夢》

田馥甄（左）、許富凱在池上秋收稻穗藝術節撐傘開唱，都說是此生難忘的經驗。（台灣好基金會提供）田馥甄（左）、許富凱在池上秋收稻穗藝術節撐傘開唱，都說是此生難忘的經驗。（台灣好基金會提供）

〔記者張釔泠／台東報導〕池上秋收稻穗藝術節邁入第16年，今年邀來金曲歌后田馥甄、金曲歌王許富凱在金黃稻浪間獻唱，不過昨天下午池上下了場暴雨，田馥甄一上台就差點滑倒、走了5步再拐一次，讓觀眾捏一把冷汗，幸好完全沒有影響接下來的演出，許富凱也說這次來池上就是隨遇而安，「接受老天用自然的方式迎接我們。」

田馥甄表示，其實上週就很擔心颱風，怕演出會取消，想到觀眾都搶票、訂房了，為大家感到焦慮，坦言經歷過高雄巨蛋演唱會喊卡後，「現在對於取消有陰影、會恐慌。」但是Selina傳了兒子小腰果穿著超可愛雨衣的照片來，瞬間讓她放心，體悟到：「喜歡你的人就是會做好準備來相會。」

對於昨天早上天氣一度放晴，下午開唱時雨神卻降臨有什麼感覺，田馥甄說：「感謝，有雨才有豐收。」也體會到農人「看天吃飯」的生活，前兩天彩排以及鄉親場演出時，也是遇到狂風大雨，所以昨天起床後就和許富凱開始關心天氣，心情起起伏伏卻又得抱持平常心；許富凱也是第一次遇到這樣的風雨狀況，問他擔不擔心演出品質受影響，他坦然以待，「大自然就是這樣歡迎我們，既來之則安之。」打趣說多噴一點髮膠就好。

兩人撐傘登台，除了各自獻唱近1小時，也合唱台語歌《純情青春夢》，田媽媽是許富凱的頭號鐵粉，田馥甄爆料媽媽一到現場，就直衝許富凱的休息室聊天，看到兩人合體演唱更是開心，田馥甄直誇許富凱的聲音很有彈性，就像絲滑的奶茶一樣，更想認他當弟弟，「幫我一起孝順媽媽。」

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