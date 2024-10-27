w-inds.少年音勾回憶殺懷舊夯曲帶台粉穿越時空

w-inds.昨晚經典金曲連發，橘慶太（左）、千葉涼平直呼台粉應援尖叫聲太厲害。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日團w-inds.昨天重返台北國際會議中心開唱，吸引3000名粉絲進場朝聖，此次不但帶來超豪華的雙層舞台、精彩椅子舞表演，還獻唱多首早期的歌曲，宛如帶著粉絲穿越時光隧道，重溫23年前的感動。

w-inds.的橘慶太、千葉涼平連續兩年在台開唱，昨總共表演22首歌曲，其中有20首是在2001年出道至2005年發行的夯曲，與演唱會名稱「Nostalgia」（懷舊）相呼應。開場就帶來早期的經典夯曲《Feel The Fate》、《Endless Moment》及《Paradox》，儘管兩人年齡即將邁入4字頭，但純粹的「少年音」絲毫沒有改變，勾起全場粉絲的回憶殺。

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一首首金曲連發，台粉應援尖叫聲也越來越大，更嚇到w-inds.，數度直呼：「太厲害了！」橘慶太表示，有些早期的歌曲沒能在台灣演唱，相隔23年終於帶來這些經典曲目，希望明年也能來台與粉絲一起度過。

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