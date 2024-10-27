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娛樂 最新消息

詹姆斯法蘭科走出性醜聞風波 遺憾遭20年好友塞斯羅根切割

詹姆斯法蘭科昨出席羅馬電影節宣傳新片《嘿！喬》，這是他陷入性醜聞後首度公開出席影展。（歐新社）詹姆斯法蘭科昨出席羅馬電影節宣傳新片《嘿！喬》，這是他陷入性醜聞後首度公開出席影展。（歐新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕46歲金球獎影帝詹姆斯法蘭科2018年捲入「#MeToo」運動，遭指控性剝削參加他表演課的年輕女性，事後雖然達成和解，但他演藝路幾乎暫停。近日他公開現身羅馬電影節宣傳新片《嘿！喬》，除了提到近年心路歷程，也透露已和好友塞斯羅根完全斷聯。

詹姆斯法蘭科（左）曾多次和塞斯羅根合作演出，包括2014年爭議喜劇《名嘴出任務》。（資料照）詹姆斯法蘭科（左）曾多次和塞斯羅根合作演出，包括2014年爭議喜劇《名嘴出任務》。（資料照）

法蘭科接受《綜藝》訪問被問到遭好萊塢排擠時不願多談，只表示「事情就是這樣，我真的已經走出來了。這件事已經解決了，我也因此改變了。所以，就這樣吧！一切都結束了。」更說現在只想繼續前進。

至於法蘭科昔日好友塞斯，早在他爆發性醜聞時就與他切割，被問到兩人是否還有聯絡，法蘭科表示他們沒有再說過話，「我們一起度過了20年的美好時光，但我猜這段關係已經結束了，不是我沒嘗試挽回，我曾告訴過他，他對我有多重要。」

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