（人物專訪）柯汶利笑認穩交張鈞甯 舒服不躲藏

導演柯汶利直說從沒想過《默殺：無聲之地》無法在台上映，並表示從未放棄過該片。（記者胡舜翔攝）

記者許世穎／專訪

導演柯汶利在2017年拍攝完《默殺：無聲之地》後，因種種原因延宕了7年終於在台上映，但他從未擔心電影會就此雪藏，「就是一種堅持，答應了事情，必須要完成，它是屬於大銀幕的！」宣傳時被問到和張鈞甯的戀情，態度相當大方，認為兩人穩定交往，「沒什麼好躲藏的」。

★坦然面對戀情曝光 順其自然不說謊

來自馬來西亞的柯汶利，2014年以短片《自由人》拿下金鐘獎最佳迷你劇集（電視電影），及該項目最佳導演，該片還進入第88屆奧斯卡最佳劇情短片最後10強。之後他拍攝首部長片《默殺：無聲之地》一直無緣上映，在中國接連拍攝電影《誤殺》和重拍中國版《默殺》票房都大賣。

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張鈞甯和導演柯汶利去年傳出戀情，雙方對於認愛都相當大方。（翻攝自IG）

去年底，柯汶利和曾合作網劇的張鈞甯傳出戀情，之後兩人再合作中國版《默殺》，她一度傳出是投資者，不過雙方皆否認。

戀情曝光後首度面對台灣媒體，他笑說兩人沒有討論過應對，但有做好心理準備，「不用去說謊，就順其自然，畢竟我們也不是小朋友，就是很正常的交往，處於很舒服的一個狀態。」

★結婚是責任感 不是目標和終點

先前柯汶利認了以結婚為前提和張鈞甯交往，但39歲的他直說年齡不是考慮方向，「我沒有設定幾歲的目標，無論是事業上、跟家人的關係上，畢竟人這一生來來去去，來到這裡就是體驗人生，這是優先思考的事情。」

柯汶利認為結婚不該是目標，而是男人該有的責任感，「這是對這件事情的重視，但結婚也不一定是終點，不一定要框著彼此。」他說和張鈞甯都還在感受、經營關係，「我們一起在經營事業，可能需要很多的因緣際會吧！我們都不會太拘謹，就像我喜歡沒有計畫的旅行，隨興隨意一點。」《默殺：無聲之地》已在台上映。

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