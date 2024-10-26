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w-inds.現學16蹲今晚驗收舞功 被拱邊跳邊撩妹

日本天團w-inds.的千葉涼平（左）和橘慶太昨現學了當紅的16蹲舞蹈，直說考慮在舞台上表演。（G-MUSIC 提供）日本天團w-inds.的千葉涼平（左）和橘慶太昨現學了當紅的16蹲舞蹈，直說考慮在舞台上表演。（G-MUSIC 提供）

〔記者許世穎／台北報導〕日本天團w-inds.今晚7點將在台北國際會議中心開唱，橘慶太、千葉涼平昨受訪，除了現學「16蹲」舞蹈，笑說今晚演出時可以秀給粉絲看，也學了最近撩妹金句「這是我的手背，這是我的腳背，你是我的寶貝」，更被拱邊跳邊講。

w-inds.新巡演充滿懷舊感，被問到身上有沒有帶了很久的懷舊物，千葉涼平說自己有一套紅色運動服穿了很久，「不過現在已經讓它引退了」。橘慶太則透露有一雙排練時一定要穿的拖鞋，「我只要穿上去就有『啊！今天要開演唱會了』的感覺，不然心情就會很不對。」

橘慶太說那雙拖鞋有一直請造型師修補，至今已經穿了20年以上，更笑言：「關於拖鞋我想說最後一句，呼籲一下，有沒有人可以送給我超越它的拖鞋？」聽到媒體說這樣喊話有可能會在台灣接到代言，他當場笑說很期待「而且我可以穿20年喔！」

提到出道23年如何保持活力與魅力，兩人感性表示是保持初心，「我們一直都很堅持做自己要的音樂，一直有自己的想法，至於外表的部分，大概就是大家的稱讚讓我們有更正面的心情。」

兩人也回憶首次來台是2004年，很高興過了20年還能來台開唱，「這次的演出會帶給大家很多非常非常珍惜的歌曲，希望可以跟粉絲一起回憶起美好的回憶、感受現在的狀況。」

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