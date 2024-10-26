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魏德聖老婆押房籌資 卓文萱演出鼻酸落淚

音樂劇《海角七號：造夢者》以魏德聖（左）為原型，卓文萱飾演魏太太。 （記者王文麟攝）音樂劇《海角七號：造夢者》以魏德聖（左）為原型，卓文萱飾演魏太太。 （記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕由卓文萱、洪都拉斯等人主演的全民大劇團音樂劇《海角七號：造夢者》以導演魏德聖為原型，昨在演出前受訪，魏德聖談到過去在墾丁拍電影《海角七號》，一邊拍、一邊籌錢，太太甚至拿名下房產抵押貸款，支持他築夢，他自嘲：「她簽抵押貸款書之前，可能在離婚協議書前猶豫過。」好在太太從沒提過離婚2字。

卓文萱戲裡飾演魏德聖的太太，雖沒見過本尊聊心情，但她透過角色，完全能體會到對方心痛又鼻酸的情緒，透露每次演到抵押房產的橋段一定會哭。

劇中演出魏德聖為了拍電影，不斷向朋友借錢、簽借據，魏德聖看了之後感觸很深，他提到拍《海角七號》除了向朋友借錢，還欠工作人員薪水，加上伙食、住宿環境都差，讓他很內疚。

魏德聖坦言當時他天天做一樣的惡夢，夢中工作人員天黑卻不願意開燈，「我在夢裡面大喊『為何不開燈』喊到醒來，因為我怕沒付錢，怕喊不動大家。」魏德聖說：「現實生活中並沒有叫不動工作人員，但因沒錢發薪水，感到理虧。」幸好《海角七號》苦盡甘來創下5.3億元票房紀錄，魏德聖欠薪1年後，給工作人員雙倍薪水加上獎金報答。

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