告五人歐洲首唱魅力席捲倫敦 師兄石頭探班超給力 演唱會變身KTV大包廂

告五人到倫敦開唱，師兄石頭（左二）特別前往探班打氣。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣樂團告五人首次到歐洲巡演，舉辦「宇宙的有趣」倫敦場，師兄「五月天」石頭驚喜探班，在開演前給他們鼓勵和建言，讓告五人好感動。

雲安、犬青和哲謙常把演唱會現場變成KTV大包廂，在倫敦也同樣做到了，雲安調皮不按牌理出牌，只唱了「突然」兩個字，全場歌迷竟默契十足直接大聲接唱五月天的《突然好想你》，歌迷笑說：「沒想到看告五人演唱會還能聽到五月天！」

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有一位英國歌迷分享，雖不懂中文，卻非常著迷哲謙的鼓聲節奏，尤其告五人的《愛人錯過》更是他每天開車通勤必聽歌曲。

告五人感動說：「每次巡迴都會聽到歌迷真摯的故事，真的很開心我們的歌能成為大家生活的一部分，對我們來說非常有意義，也是我們的快樂泉源！」

趁著到倫敦演出，告五人也抽空四處走走，特別去朝聖天團披頭四也走過的艾比路，雲安許願說：「看到傳奇錄音室，也想著新專輯很想來艾比路錄音。犬青也興奮說：「許願明年新專輯發布時，可以再回到倫敦演出！」哲謙則透露告五人已在倫敦拍了MV。

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