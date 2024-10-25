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娛樂 最新消息

大支聯手楊大正 恐怖情人諷中國 歡迎歌迷自行解讀 波特王跨刀出演MV

饒舌歌手大支（左）推出新歌，力邀滅火器的主唱楊大正合唱。（人人有功練提供）饒舌歌手大支（左）推出新歌，力邀滅火器的主唱楊大正合唱。（人人有功練提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕饒舌教父大支推出台語新歌《恐怖情人》，找來滅火器的主唱楊大正攜手合唱，這首歌聽起來是在影射台灣與中國的敏感關係，對此大支笑說：「歡迎歌迷自行解讀。」更邀來網紅「波特王」跨刀演出MV。

網紅波特王擔任MV男主角。（人人有功練提供）網紅波特王擔任MV男主角。（人人有功練提供）

黃明志之前與陳芳語合作的《玻璃心》大受歡迎，歌詞就被認為是在暗諷中國「小粉紅」，而大支這次的台語新歌《恐怖情人》也有異曲同工之妙，讓歌迷聽了有許多聯想。

大支受訪坦言，中國對台灣的行徑就像是恐怖情人，「一直想要在一起，卻又不斷文攻武嚇、以軍機繞台。」

大支以此為靈感創作，更笑說：「有些人聽了，真的以為這是一首很純的台語情歌，那我只能說，他們真的是太單純。」

特別的是，大支一直以來都很欣賞滅火器的音樂，這次終於有機會力邀楊大正獻聲，有歌迷聽了歌曲後直說：「大正一開口就起雞皮疙瘩。」期待未來有機會能在現場演出聽到這首超炸的歌曲。

波特王時常拍片諷刺「小粉紅」，這次驚喜出演MV，就是要扮演主角「恐怖情人」，他與正妹女主角Peggy有許多對手戲，他也不忘在社群平台幫忙宣傳，「很高興能參與大支校長的新歌MV，各位朋友快去聽。」

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