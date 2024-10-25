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幻藍小熊攻韓2個月 強登萬人戶外音樂節哭了

幻藍小熊登上韓國萬人大型戶外音樂節開唱。（天空娛樂提供）幻藍小熊登上韓國萬人大型戶外音樂節開唱。（天空娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台灣人氣女團「GENBLUE」幻藍小熊在韓國出道不到兩個月，隨即登上韓國萬人戶外音樂節「2024 Dream Concert」開唱，首度挑戰戶外舞台，成員見到有台灣及韓國的粉絲拉起應援布條力挺，都感動到紅了眼眶。

第30屆「Dream Concert」上週末於4萬人的高陽綜合運動場盛大舉行，利特及權恩妃是主持人，演出卡司除了幻藍小熊，還有NCT WISH、n.SSign、ONEUS、Kep1er、KISS OF LIFE、FIFTY FIFTY、CIX等韓團。

幻藍小熊獻唱出道單曲《COCOCO》，演出時碰到強風襲擊，大家都因為風速過大而「狂吃」頭髮。采甄表示：「歷經了這次經驗，之後又多了一項功課，就是多多去練習控制頭髮甩動的力道。」

除了看到小熊餅乾（粉絲名稱）力挺，隊長XXIN表示：「表演途中還看見有其他團的粉絲對我們比讚，瞬間充滿了能量，很喜歡這種互相傳遞能量的感覺。」

幻藍小熊在現場遇到許多前輩，XXIN談到：「很幸運的又有機會能夠看KISS OF LIFE 前輩的演出，在戶外大舞台的表演感和魅力真的令人嘆為觀止。」

幻藍小熊在韓國成功出道，明年1月18日將回到台灣開唱，選在台大體育館舉辦FAN CONCERT，門票26日在KKTIX開賣

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