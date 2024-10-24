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娛樂 最新消息

陳昇得知要當阿公偷哭 30度唱跨年心湧大波浪

陳昇（左起）將辦跨年演唱會，也會和阿Van、黃連煜推出新專輯。（記者胡舜翔攝）陳昇（左起）將辦跨年演唱會，也會和阿Van、黃連煜推出新專輯。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕陳昇10月29日將過66歲生日，笑說：「我還沒有去領老人卡，但高鐵票最有感，搭高鐵半價，我就不客氣了。」

12月31日陳昇將舉辦「大波浪」跨年演唱會，這也是他第30次登上台北國際會議中心唱跨年，被問到當晚張惠妹也在鄰近的大巨蛋辦跨年演唱會，是否擔心票房受影響？陳昇則說自己從不關心票房，覺得歌迷族群不同不會有問題。

陳昇與創作夥伴新寶島康樂隊11月底將推出第13張全新專輯《大波浪》，昨先和黃連煜、阿Van合體獻唱《多情兄》及新歌《我們都是快樂的原住民》。

喜事連連的陳昇還談到即將升格當阿公的心情，透露媳婦明年會生雙魚座寶寶，笑說如果可以幫忙取名字，寶寶小名要叫「陳富貴」，他覺得宜男宜女很不錯。

陳昇也分享今年父親節跟兒子媳婦聚餐，媳婦給他和太太一人一張超音波照片，「我當下故作鎮定，夫人當場爆哭，反差滿大。」但結束聚餐他騎腳踏車回家就邊騎就落淚。

過去金城武曾當過陳昇製作助理，昨被問起金城武近況，陳昇說：「聽說在種田，他比較少和我連絡，比較常和阿煜（黃連煜）聯絡，回歸他本來喜歡的事，種田、養花養草。」

陳昇跨年演唱會門票將於10月27日下午1點開賣，購票可洽KKTIX。

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