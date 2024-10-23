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翁倩玉工作累到送醫 3度坐救護車

翁倩玉在記者會開金嗓獻唱，狀態絕佳。（記者潘少棠攝）翁倩玉在記者會開金嗓獻唱，狀態絕佳。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕旅日巨星翁倩玉明年2月15、16日將在台北國際會議中心舉辦「Thank you for your smile」演唱會，昨在記者會獻唱日劇《阿信》名曲《永遠相信》，立刻掀回憶殺，她長年練氣功保養身體，不過也曾經因為過於忙碌，工作時暈倒，想到仍餘悸猶存。

翁倩玉回憶1979年時，北海道、大阪、沖繩電視台極力邀約，她不得不3地趕場，因此累出病來，有一次因為熬夜拍戲，精神不濟昏倒，第二次是演出結束後撐到台下就眼前一黑，還有一次是嚴重感冒，咳嗽咳到臉上的微血管都破裂，趕緊去急診，3度坐上救護車，在台灣的媽媽得知她忙到送醫，心疼不已。

這幾年翁倩玉有空便返台陪媽媽，想要唱歌給她聽，竟然被拒絕，因為媽媽不想她唱那些經典歌曲，「會想到我昏倒的時候，老人家心裡不捨難過。」結果翁倩玉改唱兒歌，而且一唱就是3小時，非常孝順。

今年74歲的翁倩玉提到保養之道，她透露自己不忌口，但為了幫媽媽祈福，40多年不吃牛肉，「我從21歲就開始練氣功，3年前因為拍戲騎馬肌肉拉傷，開始學皮拉提斯。」她分享凍齡秘訣：「睡好一點，晚上一定要洗臉，洗得很乾淨，一定要搓出泡沫來洗是最好的。」

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