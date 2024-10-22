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張鈞甯允跳韓團舞 為西式喪禮催票房

郭品希（左起）、張鈞甯、邵奕玫、導演游翰庭及楊卓叡昨出席《為我辦一場西式的喪禮》首映會，暢談拍攝趣事。（東橫一提供）郭品希（左起）、張鈞甯、邵奕玫、導演游翰庭及楊卓叡昨出席《為我辦一場西式的喪禮》首映會，暢談拍攝趣事。（東橫一提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕張鈞甯昨出席投資出品的電影《為我辦一場西式的喪禮》首映會，巧的是導演男友柯汶利的新片《默殺：無聲之地》也正上映中，張鈞甯表示手心手背都是肉，大家一起手牽手、共同努力。被問到兩人以結婚為前提交往一事，張鈞甯稱都是成年人了，真誠以對。

張鈞甯擔任電影出品人，與新生代演員郭品希、楊卓叡、邵奕玫及導演游翰庭一同受訪，楊卓叡透露第一次看到張鈞甯時超級緊張，整個人都在發抖跟流汗。至於票房公約，年輕演員喊話500萬就跳韓團舞，張鈞甯則被拱2000萬就加入一起跳，她自嘲肢體不協調，「你們有要看老妹跳舞嗎？大家會不會因為不想看，就不去看電影了？」不過她欣然接受挑戰，「如果大家教會我的話！」

近期張鈞甯傳出「正名」為「張鈞�」，引發熱議。她解釋其實這是本名，但因為「 �」是古字打不出來，造成其他人困擾，大家習慣以「甯」去替換，她也欣然接受。

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