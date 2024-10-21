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娛樂 最新消息

楊貴媚隔25年再封戲后 感慨資深魔咒

導演許肇任（左起）率鄭元暢、楊貴媚、謝展榮、林心如，出席《有生之年》慶功宴分享得獎喜悅。（記者潘少棠攝）導演許肇任（左起）率鄭元暢、楊貴媚、謝展榮、林心如，出席《有生之年》慶功宴分享得獎喜悅。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘59戲劇類頒獎典禮前晚圓滿結束，今年得獎名單沒有爆冷門的現象，沒有太大爭議。林心如擔任製作人的影集《有生之年》共獲六項大獎，吳慷仁拿下第二座戲王，他因在海外工作缺席典禮，不忘趁空檔看直播，關心獎項進度，當聽到是自己得獎時，感動落淚，昨凌晨收工後在社群表示，「心裡暖暖的，謝謝你們的支持。」

吳慷仁以《有生之年》2度擒戲王。（TVBS提供）吳慷仁以《有生之年》2度擒戲王。（TVBS提供）

吳慷仁近日簽約中國經紀公司，深陷輿論風波，評審主任委員薛聖棻嚴正表示，「評審沒有考量政治因素，以作品說話。」他指吳慷仁從第一輪討論就是「優勢勝出」，後來是他和柯叔元被討論到最後一輪。

楊貴媚、鄭元暢、謝展榮以此戲分別獲戲后、男配角、新人獎，三人會後出席慶功宴，楊貴媚隔25年再封戲后，坦言心情很不一樣，「第一次拿獎的時候還在學習，學習當演員、進入角色，時隔這麼多年人生經歷也有了。」她感慨說：「資深藝人在台灣演藝圈會被認為已經演了很多年的戲，年紀也到這裡，演得好是應該的，資深的人越來越難拿獎。」一旁的林心如、鄭元暢大讚她實至名歸。

鄭元暢出道21年，首次入圍、拿獎，他感謝林心如自始至終都沒有「移情別戀」，因為製作人在找角色演員時，通常都有備選方案，「這部戲很多角色都有備案，就只有我這個角色，心如始終挺我到底。」坦言獎座對他來說是重要的肯定，「畢竟戲也拍了21年，期待還是會有，我覺得拍戲得獎是錦上添花，但不是我拍戲的目的，現在還是以有趣、好玩的故事為出發點。」

星二代謝展榮開心要把獎金拿來還車貸，至於爸爸謝祖武有無送上祝福？謝展榮面露無奈，透露爸爸一整天只在家庭群組說：「我要睡了！」沒說什麼讚美的話，劇中飾演爸爸的鄭元暢緩頰說：「不要在外面把你爸塑造成這樣，小武哥在我們心中是很溫暖的人。」謝展榮立刻吐槽：「我不覺得。」父子互動簡直相愛相殺。

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