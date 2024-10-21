朱延平遵囑續辦紅心獎 驚爆李行導演突顯玄奇

林岱縈（左）、朱延平出席「紅心獎」活動，延續李行生前推動的慈善工作。（紅心字會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕由紅心字會舉辦的第七屆「紅心獎微電影大賽」昨頒獎，該獎為已故「台灣電影之父」李行導演於2018年創辦，大會總顧問朱延平導演表示李行生前囑咐「一定要辦下去」，還透露近日發生的玄妙事蹟，讓人嘖嘖稱奇。

李行為鼓勵參賽者透過微電影方式，詮釋中華文化精神內涵的使命，因此創立「紅心獎」鼓勵新銳影人，今年由《歸根的落葉》、《家》、《海邊的想念》榮獲前3名。

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朱延平表示前陣子接下李行的位子，負責推動兩岸電影交流，在和文化部影視局交換Line時，對話框竟出現李行的帳號；朱延平說︰「李導演生前沒使用智慧型手機，覺得很玄，好像在告訴我們『你們，好好做，我在看。』」並分享李行叮囑的拍片技巧：「拍就對了！電影就是熟能生巧。」

「啦啦隊女神」林岱縈昨以紅心字會公益代言人身分出席擔任頒獎人，接下李行的手模及珍貴獎座，象徵延續李行生前推動的慈善工作；林岱縈藉李行的話勉勵自己「當演員要能放鬆」，期盼未來有更多優秀作品。

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