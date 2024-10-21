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李銘順金鐘獎金贈弟 雷嘉汭差一票封后淡定

李銘順金鐘獎金贈弟 雷嘉汭差一票封后淡定李銘順（中）第四度拿下金鐘，一旁的雷家汭（左）和張耀雖摃龜，仍對《八尺門的辯護人》成大贏家感到很開心。
（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李銘順今年以《八尺門的辯護人》拿到金鐘迷你劇戲王，這是他第四度拿獎，也是評審口中毫無懸念的男主角，大讚他為角色練原住民語，講得很道地，一路過關斬將，將其他入圍者遠遠拋在腦後，李銘順昨出席慶功宴聽聞評審講評後謙虛說：「謝謝評審看得起我。」並說要把獎金給同為競爭者的弟弟李銘忠當新婚禮金。

李銘順金鐘獎金贈弟 雷嘉汭差一票封后淡定李銘順（右）激動抱緊弟弟李銘忠。
（記者王文麟攝）

李銘順和李銘忠本屆入圍同個獎項，「兄弟鬩牆」過程讓兩人心情相當複雜，最終李銘順獲獎，在慶功宴上媒體拱兄弟共握金鐘獎座，但被李銘忠拒絕，他霸氣回應：「我要靠自己的實力拿！」

李銘順也提到老婆范文芳和兒子Zed在家緊盯典禮轉播，母子倆還手舞足蹈慶祝他得獎，他透露范文芳也想多拍戲，希望等小孩大了，換老婆過戲癮。

此外，雷嘉汭在《八尺門》飾演外籍幫傭，雖無緣敲鐘，但她的演技深獲評審肯定，評審讚她「是一顆珍珠」，並指出她和許瑋甯進入最後一輪火拚，最終許瑋甯以1票險勝，聽聞自己是第二高票，雷嘉汭淡定表示：「第一次參加金鐘獎，就能跟這麼厲害的女演員比賽，已經很棒了。」

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