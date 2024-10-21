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娛樂 最新消息

林岱縈佛系找伴 跨足歌壇甩肉開唱

林岱縈抱著愛貓「毛球」，身後還有離世寵物的骨灰罐。（記者潘少棠攝）林岱縈抱著愛貓「毛球」，身後還有離世寵物的骨灰罐。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

林岱縈時常被關心感情事，她自稱不是戀愛腦，單身超過6年的她笑說：「一直都有人追啦，可惜都無疾而終，我不是戀愛腦，現在比較想要衝刺演藝事業。」找男友是佛系路線。

林岱縈搬出算命師來擋駕，「有算命老師說我不適合結婚，以現在這個時間點來說，我的重心放在工作比較重要。」去年正式跨足歌壇推出單曲，她認為最開心的事情，就是女性的粉絲變多了，覺得特別感動。

林岱縈11月更有著大挑戰，要舉辦人生的第一場大型演唱會，將結合粉絲見面會與生日音樂會的形式，她最愛的歌手是孫燕姿，除了要挑戰偶像的歌曲，還有一系列的部落金曲，要給粉絲驚喜。

為了演唱會，林岱縈正在努力減肥，希望能再瘦5公斤，她不好意思地說，「我發現我去年的打歌服已經穿不下了，可能是工作忙為了紓壓吃太多。」透露正在努力恢復曼妙體態，想要在演唱會「美美」亮相；林岱縈「Calculate Love」2024台北演唱會11月9日在三創登場。

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