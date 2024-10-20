（金鐘59）迷你劇集男女配角-苗可麗氣場旺連兩天抱金鐘 柯震東帶老婆領獎

苗可麗運勢超旺連兩天抱兩座金鐘。（記者陳奕全攝）

〔金鐘獎採訪團／台北報導〕柯震東出道13年首度入圍金鐘，就以《不夠善良的我們》奪下迷你劇集（電視電影）男配角獎，苗可麗金獎運勢難擋，前晚以《超級夜總會》拿下綜藝節目主持人獎，昨再憑藉《愛愛內含光》奪下迷你劇女配角獎。她上台難掩悸動，「我相信我上輩子應該救了很多人，才能如此幸運。」

柯震東台上領獎，嗨秀「老婆」。（記者陳奕全攝）

柯震東聽到是自己獲獎時，第一時間露出錯愕表情，直喊：「我沒想到會上台。」最後拿出「老婆」，原來是粉絲為他訂做的芙莉蓮紅內褲，上頭寫著「抱回金鐘」，還當場親了內褲，令全場大笑。

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柯震東感謝導演徐譽庭在他沒自信的時候找他拍戲，透露進《不夠善良的我們》劇組前拍戲破相，「在我受傷的時候，對外貌沒有自信。」坦言當時一度不想再拍戲，多虧徐譽庭拉他一把，他也感謝：「瑋甯、依晨、小美哥很包容，才有今天自信開朗的我。」得獎後他希望大家多找他拍戲，「我還想參加金鐘。」

苗可麗哽咽表示出道40年，一半時間不在家人身邊，「謝謝我的家人，爸爸、媽媽你們一定要健康。」到後台更傻愣問道：「我在做夢嗎？」出奇的是，她透露日前錄製實境節目巧遇宮廟敲鐘，經廟方特許後和入圍戲王的李銘順一同敲鐘，昨皆成功鍍金，冥冥中宛若上天贈禮。

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