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吳慷仁「缺席金鐘」真相曝光！遭目擊與孫儷共撐傘 網怒：舔好舔滿

吳慷仁昨（16）日突宣布缺席金鐘頒獎典禮。（本報資料照）吳慷仁昨（16）日突宣布缺席金鐘頒獎典禮。（本報資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳慷仁日前宣布簽約中國經紀公司「壹心娛樂」，還祝賀中國國慶高喊「祝福錦繡中華」，大批台灣粉絲表示失望。他原預定出席金鐘獎紅毯，沒想到昨（16）日又急改口不來了，同時，有中國網友目擊到他和孫儷合作的《執迷》同框畫面。

中國網友目擊吳慷仁與孫儷的新戲《執迷》復拍。（翻攝自微博）中國網友目擊吳慷仁與孫儷的新戲《執迷》復拍。（翻攝自微博）

事實上，先前曾傳出孫儷辭演新戲《執迷》，原因是她覺得吳慷仁「錦繡中華的祝福，模稜兩可、做不到位，對此感到不滿。如今才遭網友透露《執迷》復拍，照片中拍攝地位於一處窄巷，有一群工作人員穿著雨衣，吳慷仁穿西裝與孫儷共撐一把傘。不過，目擊民眾似乎對此感到不滿，投訴抱怨：「正在拍，不知道要到幾點，吵得不得了，擾民，還不讓業主（指社區住戶）的車進小區（社區）。」

而吳慷仁原預計出席本周（19日）金鐘獎頒獎典禮，不料他昨天又突然表示因工作無法出席金鐘，引來網友開轟「原來是在對面賺錢」、「真的舔好舔滿」。

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