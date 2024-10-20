（金鐘59）八尺門橫掃7金 有生之年擒6獎-李銘順大喊Holy媽祖 許瑋甯連莊 楊貴媚吳慷仁母子奪戲王戲后

李銘順（左）與許瑋甯開心拿下迷你劇集（電視電影）男女主角獎。（記者陳奕全攝）

〔金鐘獎採訪團／台北報導〕李銘順主演的《八尺門的辯護人》在戲劇金鐘59拿到七項大獎，是昨晚大贏家，囊括男主角獎、編劇、配樂、聲音設計、迷你劇集獎、戲劇節目創新獎，以及觀眾投票的最佳人氣獎，而戲王、戲后由《有生之年》中的「母子檔」吳慷仁和楊貴媚獲得，該劇拿到六項獎，可算是金鐘最風光的劇組。

《八尺門的辯護人》一路過關斬將，從一開場獲得佳人氣獎後，再囊括男主角獎、編劇、配樂、聲音設計、迷你劇集獎和戲劇節目創新獎，導演兼編劇唐福睿（右）數度上台領獎。（記者陳奕全攝）

李銘順憑藉《八尺門的辯護人》拿到迷你劇戲王，是他第四度鍍金；另外，許瑋甯以《不夠善良的我們》打敗同劇的林依晨，連莊封后。

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楊貴媚以《有生之年》拿下戲劇節目戲后。（記者陳奕全攝）

李銘順是金鐘獎常客，他昨獲獎後開心說：「獎項的鼓勵當然不嫌多，多多益善。」上台後大喊劇中角色的金句「Holy媽祖」，並當眾放閃彈，向老婆范文芳說：「妳真的是我的幸運星，謝謝妳這麼愛我，然後我也很愛妳，謝謝妳把我們兒子照顧得這麼好，我才有機會這麼放心出來拍戲。」

而他和弟弟李銘忠「兄弟廝殺」入圍同獎，致詞時和弟弟說：「謝謝你也進入這行，下次換你上台。」因老婆、弟弟同為演員，一家人相聚有不少話題可討論。

昨晚許瑋甯拿到人生第三座金鐘獎，她上台時紅了眼眶，哽咽把獎獻給在天上的爺爺和四阿姨，並向戲裡情敵、戲外勁敵林依晨致謝，她說：「我們的量子糾纏，如果沒有妳，不會有這麼好的我。」也感謝戲裡的兩個男人賀軍翔、柯震東。

接著她喊話「最佳隊友」老公邱澤，表示：「他是我最佳的隊友，沒有他的話，我不可能心無旁騖的工作，演戲演這麼輕鬆。」

她連續兩年拿到迷你劇戲后，坦言今年自認得獎可能性不大，尤其是坐在台下看著其他入圍者的影片，覺得每個人都太強大，沒想到最後贏了林依晨、楊貴媚等人，「獲獎時腦袋一片空白，情緒很激動。」

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