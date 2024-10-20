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娛樂 最新消息

（金鐘59）姚淳耀首扛主持精彩變身 惡作劇CP牽手掀回憶殺

姚淳耀（右）一人分飾6角，與鍾佳播（左）男扮女裝重現《不夠善良的我們》。（翻攝自YouTube）姚淳耀（右）一人分飾6角，與鍾佳播（左）男扮女裝重現《不夠善良的我們》。（翻攝自YouTube）

〔金鐘獎採訪團／台北報導〕金鐘戲王姚淳耀跨界首扛主持棒，開場影片與被笑稱是「失散雙胞胎」的網紅鍾佳播一人分飾6角，逗趣揭開金鐘序幕。頒獎嘉賓同樣極具巧思，鄭元暢牽起林依晨的手，現場響起《惡作劇之吻》的主題曲，讓現場觀眾回到近20年前追劇的感動。

「惡作劇CP」林依晨（左）與鄭元暢同台，掀起回憶殺。（攝影新聞組攝）「惡作劇CP」林依晨（左）與鄭元暢同台，掀起回憶殺。（攝影新聞組攝）姚淳耀克服內心緊張壓力，首扛主持棒表現可圈可點。（攝影新聞組攝）姚淳耀克服內心緊張壓力，首扛主持棒表現可圈可點。（攝影新聞組攝）

現年39歲的姚淳耀以酒紅色西裝登場，從剛開場肉眼可見的緊張，甚至手抖，接著漸入佳境，甚至重現《模仿犯》中新聞主播「陳和平」一角，一路上穩紮穩打，表現可圈可點，獲得不少網友的好評，更敲碗下次再戰。

金曲歌王Hush、歌后孫盛希助陣金鐘，Hush與「台北愛樂少年樂團」把現場變成音樂會，安撫所有等待揭獎入圍者焦慮的心，以溫柔嗓音帶來《第三人稱》、《小心翻閱》及《別讓我走遠》。孫盛希與陳勢安則是獻唱5部入圍原創歌曲獎，包括《無罣礙》、《鹹魚》、《芬蘭距離》等歌曲，下盡苦心挑戰台語、客語，標準咬字征服觀眾的心。

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