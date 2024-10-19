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娛樂 最新消息

群山3金大贏家 老兵不死主持獲獎 澎恰恰苗可麗許效舜熱淚盈眶

「綜藝節目主持人」由許效舜（左起）、苗可麗、澎恰恰以《超級夜總會》奪金，3人上台熱淚盈眶。（記者陳奕全攝）「綜藝節目主持人」由許效舜（左起）、苗可麗、澎恰恰以《超級夜總會》奪金，3人上台熱淚盈眶。（記者陳奕全攝）

〔金鐘獎採訪團／台北報導〕第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨於台北流行音樂中心圓滿落幕，搶下「五料入圍」的《群山之島與不去會死的他們2》拿下「人文紀實節目獎」、「節目類聲音設計獎」、「節目類攝影獎」3項獎，成為大贏家。備受矚目的「綜藝節目主持人獎」由澎恰恰、許效舜、苗可麗以《超級夜總會》奪得，3人上台紛紛熱淚盈眶，澎恰恰簡潔有力表示：「老兵不死！」讓沒有得獎的吳宗憲在台下深有所感熱烈鼓掌。

《群山之島與不去會死的他們2-深淵驚現嘆息灣！》拿下人文紀實節目獎、攝影獎與聲音設計獎成績最亮眼。（記者陳奕全攝）《群山之島與不去會死的他們2-深淵驚現嘆息灣！》拿下人文紀實節目獎、攝影獎與聲音設計獎成績最亮眼。（記者陳奕全攝）

今年的「綜藝節目主持人獎」入圍競爭激烈，綜藝天王天后吳宗憲、曾國城、小S等人廝殺，被形容為死亡之組，最後由《超級夜總會》的澎恰恰、許效舜、苗可麗打敗其餘入圍者風光得獎。

苗可麗上台領獎時直呼從她主持《超級夜總會》到得獎，這條路走了10年，「謝謝《超級夜總會》團隊沒有你們就沒有我們，謝謝舜哥、澎哥，沒有他們兩個，我不會站在這裡。」許效舜則感性提到過世的媽媽，提及當時進演藝圈全家人都反對，只有媽媽支持、說他很有天分，他也向觀眾喊話：「看到你們（觀眾）笑是我生命中最重要的！」

「綜藝節目獎」由選秀節目《未來少女》擊敗陶晶瑩主持的《全明星辯論會》、吳宗憲、Lulu和陳漢典主持的《綜藝大熱門》等節目得獎。工作團隊上台時感謝主持人木木，以及節目最大推手徐若瑄、「王子」邱勝翊。

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