姚淳耀入主金鐘壓力大 一度想放棄

姚淳耀接金鐘主持壓力超大，認為是給自己進入40歲的一個挑戰。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘59即將登場，姚淳耀接下戲劇類頒獎典禮主持人，他昨出席品牌活動，坦言至今仍很不真實，每天都在做惡夢，甚至夢見自己主持時「嘴軟」說錯話，把嘴唇上的肉咬了一塊下來，他瞬間驚醒，已分不清是現實還是夢，於是舔了一下嘴唇，「發現嘴唇還在，只是咬破皮流血。」

姚淳耀表示，接到主持邀約時，猶豫了2天，他深怕自己搞砸了，「但這也是一生一次忘不了的經驗。」加上月底即將邁入40歲大關，認為主持金鐘盛會是上天給予的禮物，「給自己一個挑戰，雖然很緊張、很焦慮，透過不斷的練習、討論，是以前沒學習過的經驗，真的獲得很多，對表演一定有幫助。」

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然而一個月前有過放棄的念頭，姚淳耀不斷問自己：「我到底做了什麼樣的決定？萬一主持不好，會對的起這些入圍者嗎？」他因壓力導致腹瀉，瘦了4公斤，但受訪時一度把體重講成52公斤，全場訝異聲連連，之後才發現少說10公斤，趕緊修正：「62公斤啦！驚慌一場，緊張到語無倫次了。」

這陣子姚淳耀每天練習、做功課，設計師老婆林羿給予不少鼓勵，他藉由慢跑紓壓，結果竟被蜜蜂叮，讓他實在無語，「壓力已經很大了，去慢跑還被蜜蜂叮，我很害怕，想說會不會怎麼樣，又不敢跑太快，怕血液流太快，腦袋有很多幻想。」

姚淳耀接下主持重任後，還向有主持三金典禮經驗的「Lulu」黃路梓茵、謝盈萱、曾寶儀尋求意見，Lulu幫他審開場稿，兩人討論了3、4小時，他大讚：「她太厲害了，隨便都是梗，還跟我分享主持小技巧、修正走位，會覺得心中的大石頭放下，也睡得比較好。」曾寶儀給他不少實質建議，還鼓勵「你一定可以的！」讓他感到很暖心。

第59屆節目類/戲劇類金鐘獎頒獎典禮分別於18、19日登場，由三立都會台、公共電視台轉播，網路與影音平台直播平台有金鐘59官網、金鐘官方YouTube、三立MOD戲劇台、中華電信Hami Video、 LINE TV，海外直播平台為三立國際台、新加坡StarHub、馬來西亞Unifi TV。

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