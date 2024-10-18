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《大河之舞》首席兄妹檔迫不及待登台北101 點名吃花生捲冰淇淋

首席舞者兄妹檔菲谷斯（右）和安娜梅搭檔默契十足。（寬宏提供）首席舞者兄妹檔菲谷斯（右）和安娜梅搭檔默契十足。（寬宏提供）

〔記者鍾志均／台北-愛爾蘭連線報導〕愛爾蘭國寶級踢踏舞劇《大河之舞》時隔16年將於10月29日起在台演出，首席舞者兄妹檔菲谷斯、安娜梅和執行製作人兼副導演帕德雷克接受台媒視訊訪問，承諾會以最華麗完美的表演回報台灣粉絲。

《大河之舞》時隔16年來台演出，整齊劃一的舞步是一大亮點。（寬宏提供）《大河之舞》時隔16年來台演出，整齊劃一的舞步是一大亮點。（寬宏提供）

首席女舞者安娜梅自4歲學舞，哥哥菲谷斯則是8歲對舞蹈展現熱情，兩人多次參加國際級愛爾蘭舞蹈比賽，於2017年拿下世界冠軍，他們提到這次來台，最想到台北101和體驗夜市小吃，尤其想嘗試加了香菜的花生捲冰淇淋。

由於演出《大河之舞》需要極大體力，菲谷斯和安娜梅平時都會進行高強度體能訓練，主要訓練集中在腿、臀、足部；不過因密集練習曾導致兩人受傷，安娜梅透露曾摔斷腿，幸好努力復健後成功康復，菲谷斯則因傷休養9個月，最後靠意志力堅持下去。

帕德雷克曾在2008年來台演出，當時感受到台灣觀眾的熱情，滿場歡呼聲讓他永生難忘，他透露這次演出採用25週年的「旗艦版」，有信心讓台灣觀眾留下深刻印象。

《大河之舞》自29日起至11月3日一連8場於台北表演藝術中心登場，購票可洽寬宏藝術。

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