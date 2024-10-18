「一世代」連恩墜樓身亡享年31歲 一語成讖︰我會很早死

連恩佩恩原本在阿根廷度假，卻爆出在酒店墜樓身亡，震驚全球粉絲。（路透）

〔記者鍾志均／綜合報導〕英國天團「一世代」成員連恩佩恩昨爆出在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的酒店墜樓，當場傷重身亡，享年31歲，震驚全球。外媒引述目擊者指出，連恩當日在酒店大廳行為詭異，疑情緒激動怒摔筆電，引來路人關注。

警方表示，16日下午5點4分收到報案電話，7分鐘後趕到現場發現連恩倒地，確認自3樓墜地傷勢是致命關鍵，未透露是輕生或他殺。國外八卦媒體上傳連恩倒臥在地的照片，比對紋身證實身分，引來網友砲轟，最後才將照片撤下。

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連恩佩恩（左）和女友凱特去阿根廷度假，如今卻天人永隔。（翻攝自IG）

連恩墜樓前數小時，曾在社群上傳和現任網紅女友凱特度假、吃早餐的影片，文字還寫著「阿根廷美好的一天」，不過凱特在他過世前兩天已先行飛回美國。

外媒報導，連恩逝世前兩天，他的前未婚妻瑪雅在Podcast談到連恩常多次傾吐「我會很早死」，不料一語成讖；另外瑪雅數日前曾寄出律師警告信，要求連恩停止聯絡與騷擾她，據知她得知連恩死訊時也難以置信。

連恩前未婚妻瑪雅在節目中提到，連恩常覺得自己做得不好。（翻攝自IG）

連恩情史豐富，曾與大10歲女歌手雪莉兒相戀，2017年迎接兒子出生，但隔年兩人宣布分手。2019年再與瑪雅相戀，一度論及婚嫁，戀情維持3年畫下句點，之後和現任女友凱特交往2年多。

「一世代」成員在2016年各自單飛，隨著連恩的離世，該團永遠5缺1憾。（美聯社）

連恩加入的「一世代」曾是風靡全球的人氣男團，2016年成員各自單飛，連恩今年3月推出新作《Teardrops》，隨著他的離世，該團永遠5缺1，留下遺憾。至截稿前，一世代其餘成員都未發聲，成員哈利的母親則曬出「心碎照」，寫到他只是孩子，讓人不勝唏噓。

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