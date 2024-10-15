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娛樂 最新消息

戴佩妮壓軸打狗祭小凸槌 笑認電器殺手溫馨寵歌迷

戴佩妮（中）久違多時在高雄演出。（2024 Takao Rock打狗祭提供）戴佩妮（中）久違多時在高雄演出。（2024 Takao Rock打狗祭提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕許久未在高雄公開演出的「Penny」戴佩妮，前晚在「2024 Takao Rock 打狗祭」的海風舞台壓軸開唱，她精心準備了演出曲目與編排，沒想到演出開始前因硬體線路問題而延遲，戴佩妮在調整的同時一度探出頭與現場觀眾喊話：「希望大家不要走！」

演出開始後，她連忙對等待已久的觀眾道歉，並解釋自己一直是「電器殺手」，還開玩笑說沒想到她的樂手老師們也是，才讓這症狀加劇，幽默的談笑讓全場氣氛輕鬆了起來，她更表示會為大家加唱一首歌曲，掀起觀眾歡呼。

戴佩妮也在台上鄭重地介紹自己：「我是戴佩妮，我喜歡自我介紹，因為這提醒我當初為什麼要走上這條路。」演出結束前，有熱情歌迷拿出她的專輯高喊「簽名，戴佩妮立刻請工作人員將專輯遞上台，興奮地為歌迷簽名，還開玩笑說如果簽不完，大家等等可以到高鐵等她，即興又溫馨的互動讓氛圍更加歡樂。

戴佩妮也藉此機會分享即將於11月11日發行的全新概念專輯《雙生火焰 TWIN FLAME》，這張專輯將收錄12首重製她過去為其他歌手創作的歌曲，目前預購進行中，為了呈現這次追求的聽感，實體將只會發行黑膠版本。

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