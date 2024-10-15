夏靖庭死亡之組搶戲王 黃采儀曝師生角逐同獎

夏靖庭（左）、黃采儀分享入圍金鐘59心情。（客家電視台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕夏靖庭、黃采儀以客台《唱歌給你聽》分別入圍金鐘59迷你劇集（電視電影）男主角獎及女配角獎，兩人昨合體受訪， 夏靖庭隔12年再入圍，他謙虛說：「演員的本分，在殺青之後就做完了，接下來就是評審的工作，我盡量告訴自己平常心。」

夏靖庭和李銘順、李銘忠、賀軍翔、張耀仁角逐迷你劇戲王，坦言一開始得知入圍心情十分激動，笑說：「但看到入圍名單後，內心又變得冷靜。」是否覺得對手很強？他直言：「我也很強啊！這組被譽為『死亡之組』，代表大家都很強。」他感慨說，媽媽是客家人，這次能以客語戲入圍別具意義，「希望有機會得獎，可以獻獎給媽媽。」

請繼續往下閱讀...

黃采儀為藝術犧牲，劇中有落髮橋段，對於隔11年再入圍金鐘，她說：「我的作品太少，所以比較少機會可以讓評審看到，不過因為自己比較多時間在教學，每年看到學生入圍跟得獎，心中也很開心，不會感覺跟金鐘離很遠。」透露一同入圍迷你劇女配角的吳奕蓉也是自己的學生。

黃采儀坦言，一開始她婉拒演出《唱歌給你聽》，因當時父親剛離世，覺得劇情跟自己生命歷程太接近，有點承受不住，「直到導演答應我可以剃髮，我才願意演出，剃光後覺得很清爽帥氣，就不想留長了。」黃采儀說：「其實自己透過這部戲把當時一些遺憾給釋放出來，對我來說也是意義重大。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法