（高雄電影節）納豆病後復出認反應退步 陽靚哭讚「眼」技

納豆（左起）、陽靚、林奕嵐及詹懷雲主演的電影《命中註定那頭鵝》獲選為雄影開幕片。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄電影節昨揭幕，開幕片《命中註定那頭鵝》是納豆2年前腦出血中風後的首部電影，他透露久違演戲相當緊張，生病後反應明顯退步，現在滴酒不沾，而劇組考量到他的身體狀況，花了2天半就拍攝完他的戲分。陽靚則大讚︰「看到納豆的眼神，我就哭了。」演技完全不生疏。

詹懷雲、林奕嵐再度合作，此次在《那頭鵝》中有浪漫的水中親吻戲，兩人前後吻了5、6次，林奕嵐開心的說︰「終於親到他了，有談戀愛的感覺。」詹懷雲則有養眼的半裸畫面，特別去曬成黝黑小麥肌，還爆料為了曬得均勻，內褲盡量拉到最下面，只遮住重要部位。

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蔡明亮執導的《天邊一朵雲》4K修復版登上大銀幕，他重回拍攝地高雄暢談拍攝趣事。（記者廖俐惠攝）

★蔡明亮爆《天邊一朵雲》體液趣事

蔡明亮執導的電影《天邊一朵雲》推出4K修復版，昨他暢談當年片中的大尺度畫面引起轟動，更提到林書宇導演是這部電影的副導，林書宇被要求做出「體液」噴在陸弈靜身上，蔡明亮一看漿糊做出的成果問他：「你沒看過體液嗎？」要他回去重做，如今談起過往，笑翻現場眾人。

涂善存（左起）、張豐豪、導演練建宏、監製Jay及劉泯廷為電影《彈一場完美戀愛》現身高雄。（記者廖俐惠攝）

★「N海CP」玩攻受互換 張豐豪撲倒涂善存

BL劇集《彈一場完美戀愛》的演員「N海CP」涂善存、張豐豪及劉泯廷現身高雄，「N海CP」在活動上竟「攻受互換」，張豐豪撲倒涂善存掀起全場尖叫聲，張豐豪笑說︰「我早就想欺負他了。」涂善存也不甘示弱：「被撲倒的時候，我要把他翻過來！」

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